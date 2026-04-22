Barcelona vs Celta Vigo: Hansi Flick Ingin Buru-Buru Amankan Gelar Liga Spanyol 2025-2026

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku ingin secepatnya mengamankan gelar Liga Spanyol 2025-2026. Namun, ia meminta anak asuhnya fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lain.

1. Satu per Satu

Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Laga Barcelona vs Celta Vigo itu akan digelar di Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanyol, Kamis 23 April 2026 pukul 02.30 WIB. Partai cukup krusial terutama buat Blaugrana.

Kemenangan Real Madrid atas Deportivo Alaves 2-1 pada Rabu (22/4/2026) dini hari WIB, memangkas keunggulan poin di klasemen. Barcelona saat ini mengoleksi 79 angka dari 31 laga, sementara Los Blancos meraup nilai 73 dari 32 partai.

Bila menang, Barcelona akan kembali berselisih 9 poin dari rival bebuyutannya itu. Maka dari itu, Flick meminta anak asuhnya untuk fokus per pertandingan demi tujuan utama yakni gelar juara.

“Ini adalah satu-satunya kompetisi yang kami ikuti. Selangkah demi selangkah, satu pertandingan ke pertandingan lain, menampilkan yang terbaik,” kata Flick, dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (22/4/2026).