HOME BOLA LIGA SPANYOL

Florentino Perez Lebih Pilih Jose Mourinho ketimbang Jurgen Klopp sebagai Pelatih Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |15:37 WIB
Florentino Perez Lebih Pilih Jose Mourinho ketimbang Jurgen Klopp sebagai Pelatih Real Madrid
Jose Mourinho lebih dipilih Florentino Perez ketimbang Jurgen Klopp! (Foto: X/@FabrizioRomano)
PERBURUAN Real Madrid untuk pelatih anyar musim depan terus berlanjut. Kabar terbaru menyebutkan Presiden Florentino Perez lebih menyukai Jose Mourinho ketimbang Jurgen Klopp!

Alvaro Arbeloa. (Foto: Instagram/realmadrid)

Madrid kemungkinan besar tidak memperpanjang atau mempermanenkan Alvaro Arbeloa sebagai entrenador. Pasalnya, pria asal Spanyol itu gagal membawa Los Blancos berprestasi di Liga Spanyol maupun Liga Champions 2025-2026.

1. Jurgen Klopp vs Jose Mourinho

Sejumlah nama masuk dalam daftar kandidat pelatih Madrid musim depan. Klopp disebut sebagai calon terkuat karena dinilai mampu menguasai ruang ganti serta menanamkan sistem permainan apik.

Akan tetapi, menurut jurnalis bernama Gaston Alvarez, Perez justru lebih menyukai kehadiran Mourinho. The Special One disebutnya akan membuat Madridista lupa akan keterpurukan di musim ini.

“Florentino tahu sosok yang membangkitkan semangat adalah Klopp, tetapi dia juga tahu jika Mourinho datang, kehebohan yang dihasilkan oleh sosoknya akan membuat para penggemar melupakan semua yang telah terjadi,” papar Perez, dilansir dari Football Espana, Jumat (1/5/2026).

 

