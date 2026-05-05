HOME BOLA LIGA SPANYOL

Komitmen Vinicius Jr dan Kylian Mbappe untuk Real Madrid Dipertanyakan, Alvaro Arbeloa Pasang Badan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |03:45 WIB
Alvaro Arbeloa yakin komitmen para pemain Real Madrid termasuk Vinicius Jr dan Kylian Mbappe tak perlu diragukan lagi (Foto: Instagram/@k.mbappe)
PELATIH Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pasang badan untuk Vinicius Jr dan Kylian Mbappe yang belakangan jadi sasaran tembak. Menurutnya, komitmen kedua pemain, dan nama-nama lain di skuad, tak perlu dipertanyakan.

Belakangan beredar foto dan video Mbappe tengah asyik berlibur bersama kekasihnya. Pesepakbola asal Prancis itu dikecam karena tengah dalam proses pemulihan cedera.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Vinicius, dan Mbappe. (Foto: Instagram/lego)

Sementara, Vinicius jadi sasaran tembak gara-gara terlihat asyik memadu kasih dengan seorang wanita usai Madrid disingkirkan Bayern Munich dari perempatfinal Liga Champions 2025-2026. Pemain asal Brasil itu dinilai tidak memiliki simpati.

1. Fantastis

Melihat dua pemainnya diserang, Arbeloa segera pasang badan. Ia memuji setinggi langit Vinicius yang jadi pahlawan kemenangan atas Espanyol 2-0 dengan dua golnya di Liga Spanyol 2025-2026.

“Dia kembali bermain dengan hebat, mencetak dua gol hebat, dan menjadi pemimpin di lini serang. Dia benar-benar menjadi ancaman, agresif, cerdas, berani, dan konstan,” puji Arbeloa, dinukil dari Football Espana, Selasa (5/5/2026).

“Dia sesuai dengan apa yang saya katakan, pemain fantastis, pemimpin sejati, rekan setim yang dicintai anak-anak, saya bangga memilikinya sebagai pemain,” tukas pria asal Spanyol itu.

 

Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026 Besok Pagi jika Real Madrid Gagal Kalahkan Espanyol!
Florentino Perez Lebih Pilih Jose Mourinho ketimbang Jurgen Klopp sebagai Pelatih Real Madrid
Real Madrid Ditahan Real Betis 1-1, Alvaro Arbeloa Lagi-Lagi Salahkan Wasit
Bantah Ribut dengan Kapten Real Madrid Dani Carvajal, Alvaro Arbeloa: Tanya ke Anak-Anak!
Big Match Persija vs Persib Diizinkan Berlangsung di Stadion GBK 
Bruno Fernandes Ukir Rekor Gila bersama MU, Dekati Pencapaian Legenda Premier League
