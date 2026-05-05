Komitmen Vinicius Jr dan Kylian Mbappe untuk Real Madrid Dipertanyakan, Alvaro Arbeloa Pasang Badan

PELATIH Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pasang badan untuk Vinicius Jr dan Kylian Mbappe yang belakangan jadi sasaran tembak. Menurutnya, komitmen kedua pemain, dan nama-nama lain di skuad, tak perlu dipertanyakan.

Belakangan beredar foto dan video Mbappe tengah asyik berlibur bersama kekasihnya. Pesepakbola asal Prancis itu dikecam karena tengah dalam proses pemulihan cedera.

Sementara, Vinicius jadi sasaran tembak gara-gara terlihat asyik memadu kasih dengan seorang wanita usai Madrid disingkirkan Bayern Munich dari perempatfinal Liga Champions 2025-2026. Pemain asal Brasil itu dinilai tidak memiliki simpati.

Melihat dua pemainnya diserang, Arbeloa segera pasang badan. Ia memuji setinggi langit Vinicius yang jadi pahlawan kemenangan atas Espanyol 2-0 dengan dua golnya di Liga Spanyol 2025-2026.

“Dia kembali bermain dengan hebat, mencetak dua gol hebat, dan menjadi pemimpin di lini serang. Dia benar-benar menjadi ancaman, agresif, cerdas, berani, dan konstan,” puji Arbeloa, dinukil dari Football Espana, Selasa (5/5/2026).

“Dia sesuai dengan apa yang saya katakan, pemain fantastis, pemimpin sejati, rekan setim yang dicintai anak-anak, saya bangga memilikinya sebagai pemain,” tukas pria asal Spanyol itu.