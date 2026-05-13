HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Hukum Persib Bandung: Denda Rp3,4 Miliar plus Laga Tanpa Penonton!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |20:38 WIB
Persib Bandung dijatuhi hukuman oleh AFC imbas pelanggaran pada laga kontra Ratchaburi FC (Foto: AFC/Vachira Kalong)
AFC resmi menjatuhkan hukuman bagi Persib Bandung imbas keributan pada laga kontra Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka harus menggelar dua laga tanpa penonton plus denda sebesar USD200 ribu (setara Rp3,4 miliar).

Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, 18 Februari 2026 malam WIB. AFC menemukan sejumlah pelanggaran dalam laga itu.

1. Poin Pelanggaran Persib Bandung

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Komite Disiplin dan Etik AFC menyatakan, Persib bersalah atas pelanggaran disiplin terkait perilaku suporter, pengamanan pertandingan, hingga kegagalan menjaga akses keselamatan stadion. Pelanggaran tidak hanya sampai di situ.

AFC menyebut, Bobotoh menyalakan flare dan kembang api di sejumlah momen. Lalu, mereka melempar berbagai benda ke dalam lapangan, seperti potongan kursi stadion, botol plastik, dan lainnya.

Dalam dokumen yang dirilis Rabu (13/5/2026), AFC turut menyoroti adanya aksi perusakan fasilitas stadion dan tindakan kekerasan. Belum lagi, terdapat penghinaan terhadap tim lawan serta perangkat pertandingan.

Lalu, AFC mencatat adanya invasi ke lapangan yang dilakukan penonton setelah laga berakhir. Akses publik di stadion dinilai tidak steril sehingga proses evakuasi pihak lawan jadi terhalang oleh suporter.

 

