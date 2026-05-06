Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda Bisa Dihadiri Jakmania, Bobotoh Tetap Dilarang!

JAKARTA – Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengonfirmasi pertandingan sarat gengsi antara Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, tetap dapat disaksikan langsung oleh pencinta sepak bola Tanah Air, terkhusus The Jakmania. Kendati berpindah lokasi ke Kalimantan Timur, laga ini dipastikan tidak digelar secara tertutup.

Namun, Ferry menekankan aturan ketat mengenai pendukung tim tamu masih berlaku sebagaimana regulasi yang ditetapkan sejak awal musim.

Hal ini berarti suporter Persib Bandung atau Bobotoh tetap dilarang keras untuk hadir di stadion guna mendukung tim kesayangannya secara langsung.

1. Solusi Pemindahan Lokasi

"Tetap dengan penonton, sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar," kata Ferry kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

"Kami sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam apa namanya, di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan ke Kalimantan Timur merupakan solusi yang paling baiklah," tambahnya.