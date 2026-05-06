Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons The Jakmania Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri Samarinda

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |15:53 WIB
Respons The Jakmania Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri Samarinda
The Jakmania kecewa laga Persija vs Persib tak digelar di Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

THE Jakmania -suporter Persija Jakarta- kecewa berat laga Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, mempertanyakan keputusan pemindahan venue tersebut.

1. Alasan Keamanan Bikin Laga Persija vs Persib Tak Digelar di Jakarta

Teka-teki venue pertandingan Persija vs Persib di pekan ke-32 Super League akhirnya terjawab. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, memastikan pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Stadion Segiri gelar laga Persija vs Persib pada 10 Mei 2026. (Foto: Instagram/@persija)
Stadion Segiri gelar laga Persija vs Persib pada 10 Mei 2026. (Foto: Instagram/@persija)

Stadion itu merupakan kandang dari Borneo FC. Pemindahan venue ini memunculkan reaksi kecewa dari The Jakmania. Pasalnya, pemindahan venue ini membuat The Jakmania kembali gagal menyaksikan laga Persija vs Persib di Jakarta.

"Yang pertama gini, udah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jakmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami sudah 7 tahun kami tidak menggelar pertandingan Persija-Persib di Jakarta. Terakhir 2019 saat itu," kata Diky kepada awak media di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Diky, The Jakmania sudah berbenah dalam menyambut suporter tim tamu yang datang. Berkaca dari beberapa laga sebelumnya, The Jakmania menerima dengan baik kedatangan suporter tim tamu.

"Itu kan sudah dilihat bagaimana ketika teman-teman Solo, teman-teman Malang, teman-teman Jepara, teman-teman Jogja, bahkan teman-teman Surabaya pun datang ke Jakarta, mereka pulang dengan aman dan nyaman," tutur Diky.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216766/borneo_fc-Zj1S_large.jpg
Tak Keberatan, Borneo FC Justru Siap Fasilitasi Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216753/persija_kecewa_laga_lawan_persib_bandung_tak_digelar_di_jakarta_persijaid-7bHc_large.jpg
Persija Kecewa Berat Laga Lawan Persib Bandung Tak Digelar di Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216739/stadion_segiri_gelar_laga_persija_vs_persib_persija-R4M5_large.jpg
Penyebab Stadion Segiri Jadi Venue Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Pekan Ke-32 Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216731/laga_persija_jakarta_vs_persib_bandung_akan_digelar_di_stadion_segiri-geLS_large.jpg
Breaking News: Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Digelar di Stadion Segiri!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703465/jadwal-semifinal-liga-champions-arsenal-vs-atletico-madrid-patah-mitos-meriam-london-xzi.webp
Jadwal Semifinal Liga Champions Arsenal vs Atletico Madrid: Patah Mitos Meriam London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/06/timnas_indonesia_u_17_vs_china_12.jpg
Klasemen Grup B Piala Asia U-17 usai Indonesia Gilas China: Garuda Setara Jepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement