Respons The Jakmania Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri Samarinda

THE Jakmania -suporter Persija Jakarta- kecewa berat laga Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, mempertanyakan keputusan pemindahan venue tersebut.

1. Alasan Keamanan Bikin Laga Persija vs Persib Tak Digelar di Jakarta

Teka-teki venue pertandingan Persija vs Persib di pekan ke-32 Super League akhirnya terjawab. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, memastikan pertandingan itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Stadion Segiri gelar laga Persija vs Persib pada 10 Mei 2026. (Foto: Instagram/@persija)

Stadion itu merupakan kandang dari Borneo FC. Pemindahan venue ini memunculkan reaksi kecewa dari The Jakmania. Pasalnya, pemindahan venue ini membuat The Jakmania kembali gagal menyaksikan laga Persija vs Persib di Jakarta.

"Yang pertama gini, udah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jakmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami sudah 7 tahun kami tidak menggelar pertandingan Persija-Persib di Jakarta. Terakhir 2019 saat itu," kata Diky kepada awak media di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Diky, The Jakmania sudah berbenah dalam menyambut suporter tim tamu yang datang. Berkaca dari beberapa laga sebelumnya, The Jakmania menerima dengan baik kedatangan suporter tim tamu.

"Itu kan sudah dilihat bagaimana ketika teman-teman Solo, teman-teman Malang, teman-teman Jepara, teman-teman Jogja, bahkan teman-teman Surabaya pun datang ke Jakarta, mereka pulang dengan aman dan nyaman," tutur Diky.