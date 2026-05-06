Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pramono Anung Sayangkan Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Terusir dari Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |18:47 WIB
Pramono Anung Sayangkan Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Terusir dari Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: Okezone/Danandaya Arya)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui dirinya turut merasakan kesedihan yang mendalam atas dipindahnya lokasi pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ke luar Ibu Kota. Pramono menegaskan perasaan kecewa tersebut tidak hanya menghinggapi The Jakmania, tetapi juga dirinya selaku orang nomor satu di Jakarta.

"Saya termasuk yang kecewa. Jadi bukan hanya Jakmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Rasa tidak puas tersebut sudah dirasakan Pramono sejak Selasa 5 Mei 2026, tepatnya setelah ia melangsungkan pertemuan tertutup dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, di Balai Kota untuk membahas aspek keamanan laga tersebut.

"Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa," tuturnya.

1. Prioritas Keamanan Ibu Kota

Meski menyimpan kekecewaan, Pramono menyadari bahwa keputusan memindahkan laga panas itu diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Ia menilai faktor kondusivitas Jakarta jauh lebih penting dibandingkan memaksakan pertandingan digelar di rumah sendiri.

"Tetapi apapun yang menjadi keputusan bersama tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai Gubernur karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal, bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentrem. Itu yang lebih utama," sambung Pramono.

Pramono Anung
Pramono Anung

Kepastian mengenai batalnya laga di Jakarta ini dikonfirmasi oleh Direktur Utama operator kompetisi I.League, Ferry Paulus, setelah melakukan rapat koordinasi di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026). Pertandingan bertajuk derby Indonesia tersebut kini resmi digeser ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 10 Mei 2026.

Ferry mengungkapkan pemindahan lokasi dilakukan mengingat padatnya agenda di Jakarta sepanjang bulan Mei yang dikhawatirkan dapat memicu situasi yang sulit dikendalikan di luar ranah olahraga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216811/the_jakmania-XdST_large.jpeg
Meski Kecewa, Jakmania Tetap Kawal Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216785/persija_jakarta-HKSz_large.jpg
Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda Bisa Dihadiri Jakmania, Bobotoh Tetap Dilarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216784/the_jakmania_kecewa_laga_persija_vs_persib_tak_digelar_di_jakarta_okezone-arUj_large.jpg
Respons The Jakmania Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion Segiri Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/49/3216766/borneo_fc-Zj1S_large.jpg
Tak Keberatan, Borneo FC Justru Siap Fasilitasi Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Samarinda
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703495/jadwal-semifinal-leg-2-liga-champions-arsenal-vs-atletico-madrid-penentuan-tiket-final-bop.webp
Jadwal Semifinal Leg 2 Liga Champions: Arsenal vs Atletico Madrid, Penentuan Tiket Final!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/03/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Bahagia di Ducati, Peluang Comeback ke Honda Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement