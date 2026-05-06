Kisah Winger Riko Simanjuntak, Ternyata Sempat Menolak Persija Jakarta karena Alasan Unik

KISAH winger Riko Simanjuntak yang ternyata sempat menolak Persija Jakarta menarik untuk dibahas. Apalagi ada alasan unik yang menyebabkan Riko kala itu tak mau bergabung Macan Kemayoran.

Ya, siapa sangka, Riko Simanjuntak yang merupakan salah satu ikon Persija Jakarta, pernah menampik kesempatan emas untuk bergabung dengan klub kebanggaan Jakmania tersebut. Penolakan itu terjadi pada tahun 2015, sebuah keputusan yang diambil Riko bukan karena tidak cinta, melainkan karena rasa sadar diri yang mendalam.

1. Alasan Menolak Persija

Kisah bermula saat Riko masih membela PS Bangka. Bakat alaminya yang lincah terendus oleh radar pemandu bakat Persija, hingga Presiden Klub saat itu, Ferry Paulus, langsung menghubunginya secara pribadi. Namun, secara mengejutkan, Riko memilih untuk mundur secara halus karena merasa belum cukup matang untuk bersaing di tim bertabur bintang.

"Saya lihat Persija yang bukan tim sembarangan. Saya lihat pemain-pemainnya top semua sehingga saya tak berani karena bukan siapa-siapa. Saya bilang, 'Pak, bukan saya menolak rezeki. Saya belum siap'," kenang Riko.

Riko Simanjuntak, Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Riko pun memilih mengasah taji bersama Gresik United dan Semen Padang terlebih dahulu. Baru pada tahun 2018, setelah merasa mental dan kemampuannya sudah teruji, Riko akhirnya menerima pinangan Persija meski sempat ditawar dengan nilai kontrak yang lebih tinggi oleh klub raksasa seperti Sriwijaya FC hingga Arema FC.