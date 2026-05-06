LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal Digelar di SUGBK, Manajemen Pangeran Biru Pastikan Tak Ada Intervensi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |22:01 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung Batal Digelar di SUGBK. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Manajemen Persib Bandung secara resmi menyatakan sikap tunduk dan hormat terhadap keputusan operator kompetisi yang memindahkan lokasi pertandingan kontra Persija Jakarta ke Stadion Segiri, Samarinda. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menegaskan pihaknya sama sekali tidak mencampuri urusan penetapan venue yang menjadi wewenang operator liga.

Sebelumnya, lokasi laga panas antara Persija melawan Persib sempat menjadi teka-teki karena belum adanya lampu hijau dari pihak keamanan terkait penggunaan stadion di Jakarta, termasuk opsi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) maupun Jakarta International Stadium (JIS).

Kepastian akhirnya datang dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, yang menetapkan laga tersebut dihelat di Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang. Menanggapi hal itu, Adhitia menegaskan bahwa kubu Maung Bandung menerima keputusan tersebut dengan tangan terbuka demi kelancaran kompetisi.

1. Kepatuhan terhadap Otoritas Liga

“Persib menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh I.League terkait penyesuaian venue pertandingan. Kami memahami keputusan tersebut diambil melalui koordinasi bersama berbagai pihak dan mempertimbangkan kepentingan kompetisi secara menyeluruh,” ujar Adhitia dalam keterangan resmi PT Persib Bandung Bermartabat, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

“Sebagai klub profesional, Persib senantiasa menghormati kewenangan operator liga dalam mengambil keputusan terkait kompetisi. Kami tidak pernah mengintervensi proses maupun keputusan yang menjadi otoritas operator liga,” tambahnya.

Adhitia juga menjamin kesiapan skuad Persib tidak akan terpengaruh oleh jarak tempuh yang jauh ke Samarinda. Ia menyatakan Persib akan selalu berpegang teguh pada aturan main yang telah disepakati sejak awal musim Super League 2025-2026.

 

