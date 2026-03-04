Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

John Herdman Diminta Panggil Pemain Borneo FC Rivaldo Pakpahan ke Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |10:59 WIB
John Herdman Diminta Panggil Pemain Borneo FC Rivaldo Pakpahan ke Timnas Indonesia!
John Herdman diminta panggil Rivaldo Pakpahan ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, menyebut Rivaldo Pakpahan layak mendapat panggilan ke Timnas Indonesia asuhan John Herdman. Menurut pelatih asal Brasil itu, gelandang berusia 23 tahun merupakan salah satu pemain terbaik di Super League 2025-2026.

Hal itu diungkapkan Fabio Lefundes dalam sesi konferensi pers usai pertandingan Persija Jakarta versus Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa 3 Maret 2026.. Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain 2-2. 

1. Rivaldo Pakpahan Gelandang Andalan Borneo FC

Dalam sesi tersebut, Fabio Lefundes melempar pujian setinggi langit kepada Rivaldo Pakpahan. Ia menyebut gelandang kelahiran Tapanuli Utara itu bukan sekadar pelengkap regulasi pemain U-23, melainkan sosok penting di lini tengah Borneo FC. 

Rivaldo Pakpahan saat membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Rivaldo Pakpahan saat membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Tanpa ragu, Fabio Lefundes mengatakan Rivaldo Pakpahan layak memperkuat Timnas Indonesia. Namun, kembali lagi, keputusan akhir mengenai pemanggilan pemain ada di tangan John Herdman. Tapi baginya, pemain 23 tahun itu adalah gelandang bertahan terbaik yang ada di Tanah Air. 

“Mengenai Timnas (Indonesia), yang memanggil adalah pelatih Timnas. Tapi, kalau saya pelatihnya, dia (Rivaldo) pasti main di tim saya,” ujar Fabio Lefundes dalam konferensi pers usai laga melawan Persija Jakarta.

“Sekarang saya tanya balik ke kalian, beri tahu saya satu gelandang bertahan lokal yang lebih bagus dari dia?,” tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
      
