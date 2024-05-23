Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen di Laga Ke-51

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:07 WIB
Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen di Laga Ke-51
Rentetan laga tak terkalahkan milik Bayer Leverkusen akhirnya terhenti di angka 51 (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
DUBLIN – Rentetan 51 laga tak terkalahkan milik Bayer Leverkusen akhirnya terhenti. Mereka takluk di final Liga Europa 2023-2024 dari Atalanta dengan skor telak 0-3.

La Dea menghentikan laju Leverkusen pada final Liga Europa 2023-2024 di Stadion Aviva, Dublin, Republik Irlandia, Kamis (23/5/2024) dini hari WIB. Seluruh gol diborong oleh Ademola Lookman (12’, 26’, 75’).

Sepakan Ademola Lookman membuat skor laga Atalanta vs Bayer Leverkusen menjadi 3-0 (Foto: Reuters/Paul Childs)

Kemenangan Atalanta itu memastikan Leverkusen merasakan kekalahan perdananya musim ini di semua kompetisi! Mereka gagal mencatatkan 52 laga tak terkalahkan secara beruntun.

Sebelum laga final itu, Leverkusen sangat dijagokan untuk menang. Betapa tidak, anak asuh Xabi Alonso begitu garang musim ini di Liga Jerman, DFB Pokal, hingga Liga Europa 2023-2024.

Florian Wirtz tak terkalahkan dalam 51 laga beruntun! Rinciannya, mereka tak mampu ditundukkan lawan dalam 34 pertandingan di Liga Jerman, 12 di Liga Europa, dan lima di DFB Pokal musim ini.

Hasil negatif terakhir dialami Leverkusen nyaris setahun silam. Mereka kalah 0-3 dari VfL Bochum pada matchday terakhir Liga Jerman musim lalu, 27 Mei 2023.

