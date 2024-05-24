Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |02:08 WIB
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
Ademola Lookman mengantarkan Atalanta meraih trofi juara Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ADEMOLA Lookman senang bukan main usai membawa Atalanta merebut gelar juara Liga Europa 2023-2024. Sebab, dia mencetak tiga gol saat timnya menang 3-0 atas Bayern Leverkusen dalam babak final yang berlangsung di Aviva Stadium, Kamis (23/5/2024).

Pemain asal Nigeria itu mencetak hattrick, yakni pada menit 12, 26, dan 75. Penantian La Dea, julukan Atalanta dalam 25 tahun untuk menjadi juara ajang itu pun sudah terbayarkan.

Ademola Lookman mengatakan tentunya sangat bahagia bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim. Gelar juara Liga Europa pun sudah menjadi penantian Atalanta yang akhirnya dapat dicapai.

"Saya sangat senang, kami semua melakukannya bersama-sama dan kami menulis sejarah. Trofi akan ikut bersama kami ke Bergamo, luar biasa," kata Ademola Lookman dilansir dari Tuttomercato, Kamis (23/5/2024).

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan Atalanta memang sangat berambisi untuk menjadi juara Liga Europa pada musim ini. Hal itu pun berbuah manis berkat komitmen seluruh elemen timnya pada musim ini

1 2
      
