Profil Ademola Lookman, Pemain yang Cetak Hattrick saat Atalanta Hajar Bayer Leverkusen 3-0 di Final Liga Europa 2023-2024

PROFIL Ademola Lookman menarik untuk dibahas. Penggawa Atalanta ini tampil luar biasa usai mencetak hattrick ke gawang Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024.

Ademola Lookman merupakan striker berpaspor Nigeria yang bergabung dengan Atalanta pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Meski berstatus sebagai warga negara Nigeria, Ademola Lookman sendiri adalah pemain kelahiran Inggris.

Dia pun memulai karier sepakbolanya di akademi milik klub kasta ketiga Liga Inggris, Charlton. Pada 2015, Ademola Lookman yang bermain untuk kelompok umur U-18 mendapat kesempatan ke tim utama.

Dari sini lah karier sepakbolanya dimulai. Dua musim bermain untuk Charlton, Ademola Lookman dilirik Everton pada 2017. Sayang, dirinya sulit mendapat menit bermain hingga dipinjamkan ke klub asal Jerman, RB Leipzig pada 2018.

Satu musim bermain untuk RB Leipzig, striker kelahiran 20 Oktober 1997 itu dipermanenkan pada 2019. Namun, lagi-lagi Ademola Lookman kesulitan untuk mendapat menit bermain reguler di sana.

Dia pun beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Fulham hingga Leicester City. Pada bursa transfer musim panas 2022, Ademola Lookman yang baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Leicester City akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Atalanta.