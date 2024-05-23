Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Ademola Lookman, Pemain yang Cetak Hattrick saat Atalanta Hajar Bayer Leverkusen 3-0 di Final Liga Europa 2023-2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:51 WIB
Profil Ademola Lookman, Pemain yang Cetak Hattrick saat Atalanta Hajar Bayer Leverkusen 3-0 di Final Liga Europa 2023-2024
Ademola Lookman mengantarkan Atalanta meraih trofi juara Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PROFIL Ademola Lookman menarik untuk dibahas. Penggawa Atalanta ini tampil luar biasa usai mencetak hattrick ke gawang Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024.

Ademola Lookman merupakan striker berpaspor Nigeria yang bergabung dengan Atalanta pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Meski berstatus sebagai warga negara Nigeria, Ademola Lookman sendiri adalah pemain kelahiran Inggris.

Dia pun memulai karier sepakbolanya di akademi milik klub kasta ketiga Liga Inggris, Charlton. Pada 2015, Ademola Lookman yang bermain untuk kelompok umur U-18 mendapat kesempatan ke tim utama.

Dari sini lah karier sepakbolanya dimulai. Dua musim bermain untuk Charlton, Ademola Lookman dilirik Everton pada 2017. Sayang, dirinya sulit mendapat menit bermain hingga dipinjamkan ke klub asal Jerman, RB Leipzig pada 2018.

Satu musim bermain untuk RB Leipzig, striker kelahiran 20 Oktober 1997 itu dipermanenkan pada 2019. Namun, lagi-lagi Ademola Lookman kesulitan untuk mendapat menit bermain reguler di sana.

Dia pun beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Fulham hingga Leicester City. Pada bursa transfer musim panas 2022, Ademola Lookman yang baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Leicester City akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Atalanta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/261/3185763//barcelona-cfaD_large.jpg
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Chelsea vs Barcelona, hingga Manchester City vs Bayer Leverkusen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/47/3185290//napoli_vs_atalanta-4KU7_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Napoli Sikat Atalanta 3-1, Fiorentina vs Juventus Sengit Berakhir 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671//sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182569//jay_idzes-LfBK_large.jpg
Momen Heroik Jay Idzes saat Sassuolo Bantai Atalanta: Cegah Gol Tendangan Keras Ademola Lookman Pakai Muka!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.jpg
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Alasan Arne Slot Berani Coret Mohamed Salah, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement