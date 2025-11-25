Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Chelsea vs Barcelona, hingga Manchester City vs Bayer Leverkusen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |13:31 WIB
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Chelsea vs Barcelona, hingga Manchester City vs Bayer Leverkusen!
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Barcelona)
JADWAL Liga Champions 2025-2026 malam ini menarik diulas. Sejumlah laga seru nan menarik siap tersaji, di antaranya mempertemukan Chelsea vs Barcelona.

Ya, ajang Liga Champions 2025-2026 berlanjut dini hari nanti dalam matchday kelima. Total, ada 9 pertandingan yang akan digelar mulai Rabu, 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

1. Chelsea vs Barcelona

Estevao cetak gol kemenangan 2-1 Chelsea atas Liverpool di Liga Inggris 2025-2026

Duel Chelsea vs Barcelona akan dinantikan para pencinta sepakbola dunia. Kedua tim ukir perjalanan sama sejauh ini di Liga Champions 2025-2026.

Alhasil, Chelsea dan Barcelona sama-sama mengemas 7 poin. Namun, Barcelona menduduki posisi lebih tinggi ketimbang Chelsea karena unggul selisih gol. Barcelona ada di urutan ke-11, sementara Chelsea mengekor di posisi ke-12.

Chelsea tentunya bertekad mendulang hasil manis pada malam hari nanti. Sebab, mereka akan berlaga di markas sendiri, yakni Stadion Stamford Bridge. Laga seru itu akan digelar pada Rabu, 26 November 2025 pukul 03.00 WIB.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2019. Kala itu, Chelsea sukses menang atas Barcelona dengan skor 2-1. Akankah kemenangan ini diulang lagi oleh Chelsea?

 

Halaman:
1 2
      
