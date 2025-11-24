Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Liga Champions 2025-2026: Chelsea vs Barcelona, Arsenal Hadapi Bayern Munich!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:23 WIB
Jadwal Liga Champions 2025-2026: Chelsea vs Barcelona, Arsenal Hadapi Bayern Munich!
Simak jadwal Liga Champions 2025-2026 pekan ini di mana Arsenal akan menghadapi Bayern Munich (Foto: UEFA)
A
A
A

JADWAL Liga Champions 2025-2026 pekan ini sudah diketahui. Dari 18 pertandingan yang digelar, ada dua kelas berat yakni Arsenal vs Bayern Munich dan Chelsea vs Barcelona!

Matchday 5 dari 8 di Liga Champions 2025-2026 akan digelar tengah pekan ini. Saksikan pertandingannya langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Sempurna

Ferran Torres cetak 2 gol di laga Barcelona vs Athletic Bilbao (Foto: La Liga)

Memasuki matchday ini, ada tiga tim yang masih sempurna dengan 12 poin yakni Bayern, Arsenal, dan Inter Milan. Ketiganya secara berurutan menempati posisi teratas di klasemen.

Kebetulan, pekan ini ada duel antara Arsenal vs Bayern Munich di Stadion Emirates, London, Inggris, Kamis 27 November 2025 pukul 03.00 WIB. Ini akan jadi pertaruhan buat kedua kesebelasan!

Pemenang dipastikan bakal tetap sempurna hingga matchday 5. Dengan begitu, langkah mereka di tiga laga ke depan bisa jadi lebih ringan.

Kedua tim juga tengah memuncaki klasemen di liga masing-masing. Tentu saja, pertandingan klasik antara wakil Inggris dan Jerman tersebut sangat pantang untuk dilewatkan.

2. Chelsea vs Barcelona

Laga seru lainnya akan tersaji antara Chelsea vs Barcelona. Pertandingan bakal digelar di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Rabu 26 November 2025 dini hari WIB.

Serupa dengan Arsenal dan Bayern, kedua tim sedang bertengger sebagai runner up di liga masing-masing. Ketajaman lini depan bakal jadi penentu dalam laga nanti.

 

