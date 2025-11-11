Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk

BERGAMO – Bintang Atalanta, Lazar Samardzic, beberkan tangguhnya pertahanan Sassuolo yang dikawal Jay Idzes cs. Pengakuan ini dibuatnya usai Atalanta dibantai Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Atalanta menelan kekalahan telak 0-3 dari Sassuolo di Stadion Atleti Azzuri d’Italia, Minggu 9 November 2025. Kekalahan yang sangat pahit tentunya bagi La Dea -julukan Atalanta- mengingat mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

1. Sassuolo Bungkam Atalanta

Usai pertandingan, Samardzic mengakui betapa kuatnya pertahanan Sassuolo. Eks pemain Udinese itu mengungkapkan bahwa Jay Idzes dan kolega menutup semua ruang sehingga membuat para pemain Atalanta kesulitan.

“Sassuolo bertahan dengan baik,” kata Samardzic, dikutip dari Tuttomercato, Selasa (11/11/2025).

“Mereka menutup semua ruang, tetapi kami membuat banyak kesalahan pada umpan-umpan mudah,” sambungnya.