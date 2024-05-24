Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024

DUBLIN - Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini menyatakan bernapas lega timnya kembali menjadi juara Liga Europa 2023-2024 setelah penantian 25 tahun. Jadi, timnya akan berpesta menyambut kebahagiaan itu.

La Dea, julukan Atalanta menjadi juara usai menang 3-0 atas Bayern Leverkusen dalam babak final yang berlangsung di Aviva Stadium, Kamis (23/5/2024) dini hari WIB. Dalam laga itu Ademola Lookman menjadi bintang mencetak hattrick, yakni pada menit 12, 26, dan 75.

Gian Piero Gasperini mengatakan gelar juara itu pastinya sangat dinantikan publik sepak bola Bergamo, Italia. Jadi, dia pastikan Atalanta akan berpesta dengan capaian tersebut bersama para suporter.

"Kami kembali ke Bergamo dan berpesta," kata Gian Piero Gasperini dilansir dari Tuttomercato, Kamis (23/5/2024).

Pelatih berusia 65 tahun itu mengatakan sangat mengapresiasi penampilan timnya sepanjang musim ini. Oleh dikarenakan, dia nilai seluruh pemain tampil luar biasa meskipun tidak semua mendapatkan jam terbang yang ideal.

"Saya hanya menyesal tidak membiarkan semua orang bermain cukup, dan itulah sebabnya saya berterima kasih lebih hangat kepada mereka," katanya.