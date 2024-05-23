Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |06:18 WIB
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
Ekspresi Xabi Alonso usai Bayer Leverkusen kalah 0-3 dari Atalanta di Final Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBLIN - Xabi Alonso mengakui Bayer Leverkusen tak bermain seperti biasanya saat menghadapi Atalanta di Final Liga Europa 2023-2024. Pelatih asal Spanyol itu pun menilai La Dea -julukan Atalanta- bermain lebih baik.

Bayer Leverkusen menelan kekalahan telak 0-3 dari Atalanta di babak final Liga Europa musim ini. Pertandingan tersebut berlangsung di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Kamis (23/5/2024) dini hari WIB.

Ademola Lookman menjadi mimpi buruk Bayer Leverkusen, setelah sukses mencetak tiga gol kemenangan Atalanta pada menit 12, 26, dan 75. Selain gagal menjadi juara, La Dea -julukan Atalanta- pun berhasil memberikan kekalahan perdana untuk Bayer Leverkusen.

Sementara Xabi Alonso mengakui Atalanta tampil lebih baik dari Bayer Leverkusen, sehingga layak untuk menjadi juara Liga Europa 2023/2024. Ia pun kecewa dengan kekalahan yang dialami timnya, karena tampil buruk di pertandingan sangat penting.

"Atalanta lebih baik dari kami dan mereka layak mendapatkan trofi. Ini bukan hari kami. Kami mengalami malam yang buruk. Sangat menyakitkan bahwa hal itu terjadi dalam pertandingan yang begitu penting," kata Xabi Alonso dikutip dari BBC, Kamis (23/5/2024).

Meski gagal menjadi juara kompetisi kasta kedua Eropa dan rekor kemenangan terhenti, tetapi Xabi Alonso tetap bangga dengan timnya. Namun, ia menjelaskan kekalahan dari Atalanta karena timnya tak bermain seperti biasanya.

Halaman:
1 2
      
