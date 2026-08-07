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AC Milan vs Inter Milan Berakhir 1-1, Ruben Amorim: Ada Peningkatan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |01:37 WIB
AC Milan vs Inter Milan Berakhir 1-1, Ruben Amorim: Ada Peningkatan
Ruben Amorim melihat skuad AC Milan perlahan mengalami peningkatan (Foto: AC Milan)
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PERTH – Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, melihat timnya mengalami peningkatan usai imbang 1-1 melawan Inter Milan dalam laga uji coba. Ia mengaku butuh lebih banyak pertandingan lagi untuk mengetes anak asuhnya.

Duel AC Milan vs Inter Milan itu digelar di Stadion Optus, Perth, Australia, Rabu 5 Agustus 2026 sore WIB. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Inter Milan vs AC Milan. (Foto: Instagram/inter)

Inter lebih dulu unggul via gol Federico Dimarco (52’). Sementara, Milan baru bisa membalas lewat penalti Christopher Nkunku (83’).

1. Penting untuk Tidak Kalah

Amorim cukup puas dengan hasil seri itu. Menurutnya, sangat penting Milan tidak kalah dari sang saudara muda, sekalipun hanya di laga uji coba.

“Penting sekali kami tidak kalah, tetapi lebih penting lagi kami bisa terus meningkat sebagai tim,” papar Amorim, dinukil dari Football Italia, Jumat (7/8/2026).

“Kami memulai dengan sangat baik, menekan dengan sangat tinggi, tetapi Inter punya banyak pengalaman, mereka langsung paham harus berbuat apa,” sambung pria berpaspor Portugal itu.

 

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