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Cetak Gol Kemenangan 1-0 Dewa United atas Persik Kediri, Rafael Struick: Musim Pembuktian!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |00:05 WIB
Cetak Gol Kemenangan 1-0 Dewa United atas Persik Kediri, Rafael Struick: Musim Pembuktian!
Rafael Struick cetak gol kemenangan 1-0 Dewa United atas Persik Kediri. (Foto: Laman resmi ILeague)
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RAFAEL Struick menjadi pahlawan kemenangan Dewa United atas Persik Kediri 1-0. Pemain Timnas Indonesia itu menegaskan, musim ini harus menjadi pembuktian setelah melempem sebelumnya.

Dewa United mengalahkan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0 di pekan pertama Super League 2026-2027. Gol tunggal Banten Warriors -julukan Dewa United- dicetak Rafael Struick (15') dalam laga yang digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 5 September 2026 sore WIB.

Rafael Struick bawa Dewa United menang 1-0 atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Rafael Struick bawa Dewa United menang 1-0 atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

1. Tak Mudah Kalahkan Persik Kediri

Rafael Struick mengaku senang bisa membantu Dewa United mengawali kompetisi dengan kemenangan. Menurutnya, laga melawan Persik berjalan sulit karena tuan rumah mampu memberikan perlawanan ketat sejak awal pertandingan.

"Tentu saya sangat senang, pertama-tama karena tiga poin ini. Saya pikir hari ini pertandingan yang sulit. Kediri bermain sangat baik dan di babak pertama kami menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi sebagai tim, kami beradaptasi dengan baik," ujar Rafael Struick dilansir dari PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (6/9/2026).

Persik mampu memberikan tekanan terutama pada babak pertama sehingga Dewa United harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan. Namun, Struick menilai timnya mampu melakukan penyesuaian dan menjaga permainan hingga pertandingan berakhir.

Dewa United sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menambah keunggulan setelah turun minum. Struick menyayangkan kesempatan tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan untuk memastikan kemenangan lebih awal.

Meski demikian, penyerang Timnas Indonesia itu tidak mempermasalahkan kegagalan mencetak gol kedua. Baginya, tiga poin yang berhasil diamankan Dewa United menjadi hal terpenting dari pertandingan perdana tersebut.

Kemenangan atas Persik juga menjadi momentum penting bagi Struick setelah menjalani musim sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Pemain berusia tersebut kini bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Dewa United pada musim 2026-2027.

 

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