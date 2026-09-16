Daftar Line Up Persib Bandung vs FC Seoul di ACL 2 2026-2027: Racikan Kejutan Igor Tolic dengan Formasi 5 Bek

SEOUL – Persib Bandung langsung dihadapkan pada ujian berat dalam lawatan perdana mereka di Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Maung Bandung dijadwalkan bertempur melawan wakil kuat asal Korea Selatan, FC Seoul.

Duel krusial ini akan dilangsungkan di Stadion Piala Dunia Seoul pada Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB. Menatap laga tandang tersebut, pelatih Persib, Igor Tolic, resmi merilis daftar susunan pemain utama yang akan diturunkan sejak menit pertama.

Dalam lawatan kali ini, skuad Pangeran Biru terpaksa tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya akibat beberapa kendala. Winger andalan Uilliam Barros harus menepi karena sanksi hukuman, sementara bek tangguh Danijel Loncar dipastikan absen akibat mengalami cedera.

Kendati demikian, Tolic melakukan sejumlah penyesuaian taktik yang cukup berani untuk meredam gempuran tuan rumah. Salah satu keputusan paling mencolok adalah kembalinya sang kapten tim, Marc Klok, ke starting eleven setelah sempat absen pada pertandingan sebelumnya melawan Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026-2027.

1. Main Bertahan

Menghadapi tekanan publik kandang lawan, Tolic memutuskan memperkuat lini pertahanan dengan memasang formasi lima bek sekaligus. Teja Paku Alam dipercaya berdiri di bawah mistar gawang, dikawal oleh barisan bek rapat yang terdiri dari Eliano Reijnders, Gabriel Mutombo, Julio Cesar, Kakang Rudianto, dan Patricio Matricardi.

Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Sementara itu, sektor lini tengah akan dikomandoi langsung oleh sang kapten Marc Klok bersama Adam Alis. Untuk menggedor lini pertahanan FC Seoul, pelatih mempercayakannya kepada trio penyerang tajam: Luka Menalo, Ragnar Oratmangoen, dan Balsa Sekulic.

Satu kejutan menarik lainnya adalah keputusan taktis untuk menyimpan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, di bangku cadangan pada awal laga. Ia bersama sejumlah pemain pengganti lainnya siap diturunkan sewaktu-waktu untuk mengubah jalannya pertandingan jika dibutuhkan.