Ikut Peluncuran Game EA SPORTS FC 27, Legenda LaLiga Luis Figo hingga Rivaldo Reuni di New York!

LUIS Figo, Marcelo Vieira, Rivaldo, dan Javier Mascherano kembali ke lapangan hijau pada Rabu 16 September 2026 dalam LALIGA FC27 MATCHDAY, sebuah pertandingan ekshibisi yang mempertemukan empat legenda sepakbola internasional dengan para content creator dari Spanyol, Inggris, Brasil, Amerika Serikat, Jepang, Turki, serta kawasan MENA.

Pertandingan yang diselenggarakan LALIGA dan EA SPORTS dalam rangka peluncuran global EA SPORTS FC 27, serta menjadi bagian dari aliansi strategis Transforming the Game antara kedua perusahaan, dimulai pada pukul 19.00 waktu setempat dan dapat disaksikan secara langsung melalui platform digital LALIGA.

Rivaldo legenda hidup Barcelona. (Foto: LaLiga)

Melalui acara ini, LALIGA menghadirkan ke lapangan sebuah formula yang telah terbukti mampu terhubung dengan audiens global: menggabungkan prestise dan storytelling para legendanya dengan jangkauan serta kedekatan para kreator yang saat ini membentuk percakapan sepak bola di media sosial.

Hasilnya adalah sebuah pertandingan yang dimainkan untuk para penggemar, baik mereka yang mengikuti sepakbola langsung dari stadion maupun mereka yang menikmatinya melalui layar. Dengan demikian, LALIGA menempatkan dirinya di pusat percakapan global pada salah satu momen dengan eksposur media terbesar bagi EA SPORTS FC 27.

1. Daftar Pembagian Tim

GREEN TEAM

Javier Mascherano (captain)

Rivaldo

xBuyer

KSI

Ali Moussa

Taiyo Jr

Aycan Yanaç

CORAL TEAM

Marcelo Vieira (captain)

Luis Figo

Eric Buyer

Luva de Pedreiro

Marlon

Lucii

Melu Bertetti

Wasit: David Suárez and Javi Bridge.

Siaran langsung perhelatan ini memungkinkan para penggemar untuk mengikuti jalannya pertandingan secara real-time, interaksi antara para pemain dan momen-momen paling berkesan, sekaligus mendekatkan pengalaman tersebut kepada penggemar di berbagai pasar melalui platform digital LALIGA.

Penggemar dapat menyaksikan livestream melalui https://www.youtube.com/live/1yggBI-H9_0?feature=share dan ikut bergabung dalam percakapan di media sosial menggunakan hashtag #FC27MATCHDAY.

“LALIGA FC27 MATCHDAY mencerminkan komitmen kami untuk menciptakan pengalaman yang menghubungkan sepak bola dengan bentuk-bentuk hiburan baru. Acara ini juga merupakan cerminan dari kekuatan aliansi strategis kami dengan EA SPORTS, yang telah bekerjasama dengan kami selama bertahun-tahun untuk mentransformasi pengalaman sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menghadirkan para legenda dan kreator dari berbagai wilayah di New York akan memungkinkan kami untuk merayakan peluncuran EA SPORTS FC 27 bersama komunitas global yang menghidupkan sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Jorge de la Vega, Chief Business Officer LALIGA