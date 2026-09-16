Blak-blakan, Rodri Akui Lakukan Telepon Rahasia dengan Jose Mourinho Sebelum Gabung Barcelona

BARCELONA – Gelandang Timnas Spanyol, Rodri, baru saja membuat keputusan besar dalam kariernya pada bursa transfer musim panas 2026 ini. Usai menghabiskan tujuh musim penuh prestasi bersama Manchester City, peraih Ballon dOr 2024 dan juara Piala Dunia 2026 tersebut secara mengejutkan memilih bergabung dengan Barcelona.

Di balik kepindahannya ke Camp Nou dengan nilai transfer mencapai 65 juta poundsterling (Rp1,5 triliun) dan kontrak berdurasi tiga tahun tersebut, tersimpan cerita menarik. Sebelum memutuskan berlabuh ke rival abadi Real Madrid, ia sempat mendapatkan panggilan telepon langsung dari pelatih Los Blancos, Jose Mourinho.

Mourinho secara personal merayu sang gelandang agar mau merapat ke ibukota Spanyol. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan secara rinci peran apa saja yang bisa diemban Rodri untuk mendongkrak performa skuad asuhannya serta memperlakukannya dengan sangat baik.

Meski pada akhirnya menolak pinangan Los Blancos, Rodri tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada pelatih sarat pengalaman tersebut. Ia bahkan menyempatkan diri menghubungi balik sang juru taktik untuk menyampaikan apresiasi personal atas ketertarikan yang diberikan.

1. Sanjungan untuk Jose Mourinho

Dalam keterangannya kepada media, Rodri tak lupa memuji rekam jejak spektakuler sang pelatih di berbagai klub besar Eropa. Pengalaman ditelepon langsung oleh sosok sekaliber Mourinho meninggalkan kesan positif tersendiri bagi sang gelandang bertahan.

Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)

"Jose Mourinho secara terbuka mengatakan bahwa kami melakukan panggilan telepon? Menurut saya itu bukan gayanya untuk mengungkapkan percakapan pribadi, tetapi dia secara jelas menyatakan keinginannya agar saya bergabung dengan klub (Madrid) dan memberi tahu apa yang bisa saya berikan untuk tim. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik," ungkap Rodri kepada Mundo Deportivo, dikutip Rabu (16/9/2026).

"Ketika saya membuat keputusan, saya meneleponnya untuk berterima kasih atas ketertarikannya dan cara dia memperlakukan saya. Menurut saya dia adalah pelatih yang luar biasa, dan dia telah membuktikannya di setiap klub tempat dia berada dalam kariernya yang spektakuler," imbuhnya.