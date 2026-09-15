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Rodri Blak-Blakan Ungkap Alasannya Pindah ke Barcelona Ketimbang Real Madrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |22:07 WIB
Rodri Blak-Blakan Ungkap Alasannya Pindah ke Barcelona Ketimbang Real Madrid
Rodri Blak-Blakan Ungkap Alasannya Pindah ke Barcelona Ketimbang Real Madrid (Dok FC Barcelona)
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JAKARTA - Mantan gelandang Manchester City, Rodri, akhirnya mengungkapkan alasan dirinya lebih memilih Barcelona dibandingkan Real Madrid. Ia pun juga mengungkapkan isi percakapan teleponnya dengan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. 

Peraih Ballon d’Or 2024 ini meninggalkan Man City pada bursa transfer musim panas. Ia pindah ke Barcelona dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 65,4 juta poundsterling.

Sejak tiba di Catalunya, pemain berusia 30 tahun itu telah tampil lima kali dan membantu skuad asuhan Hansi Flick mengawali musim dengan sempurna. Barça kini memuncaki klasemen La Liga setelah memenangkan seluruh pertandingan liga sejauh ini.

1. Ungkap Alasan Pilih Barcelona

Melansir Sport Bibble, Selasa (15/9/2026), hingga ini tampaknya Rodri mengambil keputusan tepat dengan memilih Barça dibandingkan rival abadi mereka, Real Madrid. Pasalnya, klub Ibu Kota tersebut juga sempat meminati sang juara Piala Dunia tersebut pada musim panas lalu.

Saat wawancara dengan media Spanyol Mundo Deportivo, Rodri menjelaskan alasan sebenarnya dirinya pindah ke Barcelona. Rodri menegaskan keputusannya didasarkan pada alasan olahraga serta pemahaman mengenai di mana ia bisa meraih trofi terbanyak.

"Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan keputusan penting harus diambil terkait dua klub terbaik dunia. Pada akhirnya, saya memutuskan berdasarkan alasan olahraga, hal apa yang paling memotivasi saya, serta pemahaman tentang di mana saya bisa meraih kemenangan dan berkembang paling pesat sebagai pemain,” tuturnya.

Rodri gabung Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Ia menyebut, keputusan menolak pinangan Real Madrid merupakan hal yang sulit. Namun, ia mengungkap sosok yang dapat meyakininya untuk berlabuh ke Barcelona.

"Keputusan itu sama sekali tidak mudah; menolak Real Madrid bukanlah hal yang gampang, terutama karena mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Namun pada akhirnya, kepemimpinan Deco dan Hansi-lah yang meyakinkan saya," ujarnya, 

"Saya selalu mendasarkan keputusan saya pada aspek olahraga—di mana saya yakin bisa meraih kemenangan, merasa bahagia, dan yang terpenting, berkembang sebagai pemain. Itulah alasan saya memilih Barça; selain itu, saya juga mempertimbangkan generasi pemain yang mereka miliki serta apa yang sedang dibangun oleh Hansi," tutur Rodri.

 

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Topik Artikel :
Rodri Barcelona
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