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Jose Mourinho Marah Besar! Real Madrid Nyaris Dipermalukan Elche Sebelum Amankan Kemenangan Dramatis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:40 WIB
Jose Mourinho Marah Besar! Real Madrid Nyaris Dipermalukan Elche Sebelum Amankan Kemenangan Dramatis
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)
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ELCHE – Hasil positif yang diraih Real Madrid saat bertandang ke markas Elche ternyata tak mampu meredam amarah sang pelatih, Jose Mourinho. Meski sukses membawa pulang tiga poin penuh berkat kemenangan tips 3-2, juru taktik asal Portugal itu tetap meluapkan kekecewaannya terhadap performa lini pertahanan timnya.

Los Blancos –julukan Madrid– baru saja memetik kemenangan tipis 3-2 atas Elche dalam matchday keenam Liga Spanyol 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut dihelat di Stadion Manuel Martinez Valero, Alicante, pada Rabu (16/9/2026) dini hari WIB.

Berkat tambahan tiga angka tersebut, Real Madrid kini telah mengoleksi lima kemenangan dari enam pertandingan awal musim. Catatan 15 poin tersebut menempatkan skuad asuhan Mourinho di posisi kedua klasemen sementara La Liga 2026-2027.

Kendati demikian, media Spanyol AS melaporkan Mourinho sangat menyoroti hilangnya kendali permainan tim pada paruh kedua pertandingan. Sempat unggul nyaman, Real Madrid justru membiarkan lawan bangkit dan menyamakan kedudukan.

1. Kritikan untuk Pemain Madrid

Pada babak pertama, dominasi Real Madrid tampak berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Mereka memecah kebuntuan lebih dulu lewat gol bunuh diri kiper Elche, Matias Dituro, pada menit ke-25.

Keunggulan tersebut semakin melebar delapan menit berselang setelah penyerang bintang Kylian Mbappe sukses mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum dan membuat kubu Madrid diunggulkan untuk menang mudah.

Real Madrid menang dramatis 3-2 atas Elche di Liga Spanyol 2026-2027
Real Madrid menang dramatis 3-2 atas Elche di Liga Spanyol 2026-2027

Namun, situasi berbalik drastis di paruh kedua ketika Elche bangkit memberikan perlawanan sengit. Abel Osorio memperkecil ketinggalan pada menit ke-26, sebelum Fer Niño mencetak gol penyeimbang di menit ke-38 yang membuat skor berubah menjadi 2-2.

Mourinho mengakui Madrid sempat kehilangan intensitas dan memberikan ruang terlalu besar bagi lawan. Beruntung, gol dramatis Carlos Espi pada masa injury time memastikan kemenangan dramatis 3-2 bagi Real Madrid.

 

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