10 Inovasi di LaLiga 2026-2027: Connected Ball hingga Aturan Finansial untuk Era Baru Sepakbola Spanyol

LALIGA memasuki musim 2026-2027 hadir dengan berbagai inovasi yang akan membentuk kompetisi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Connected Ball, peningkatan penggunaan RefCam, serta grafis augmented reality yang lebih canggih akan menghadirkan perspektif baru dalam siaran pertandingan.

Selain itu, berbagai langkah baru dirancang untuk memperkuat daya saing, keberlanjutan, dan dampak sosial LALIGA. Lantas, apa saja inovasi yang dihadirkan LaLiga di musim baru?

Berikut 10 inovasi di LaLiga 2026-2027:

1. Kembalinya Klub-klub Bersejarah ke LALIGA EA SPORTS

Musim 2026-2027 akan dimulai dengan kembalinya tiga klub sepakbola bersejarah Spanyol ke kasta tertinggi: Real Racing Club, RC Deportivo, dan Malaga CF. Kedalaman kualitas kompetisi juga tercermin dari skuad juara Piala Dunia Spanyol, dengan enam klub LALIGA EA SPORTS yang memiliki setidaknya satu pemain juara Piala Dunia.

2. Connected Ball Hadir di Seluruh Pertandingan LALIGA EA SPORTS

Bola resmi yang digunakan di LaLiga 2026-2027. (Foto: LaLiga)

LALIGA EA SPORTS akan menjadi kompetisi sepakbola domestik profesional pertama di dunia yang menerapkan teknologi Connected Ball di seluruh pertandingan pada musim ini. Dikembangkan bersama PUMA dan KINEXON, serta berkolaborasi dengan CTA, teknologi ini mampu mengidentifikasi posisi bola secara akurat serta momen tepat setiap kali bola bersentuhan dengan pemain. Teknologi tersebut akan menyediakan data yang lebih presisi untuk mendukung keputusan wasit sekaligus meningkatkan transparansi.

3. RefCam Bawa Penggemar Lebih Dekat dengan Aksi Pertandingan

RefCam akan digunakan dalam satu pertandingan pada setiap jornada selama musim 2026-2027, memberikan kesempatan kepada penonton untuk melihat pertandingan dari perspektif unik seorang wasit. Para wasit juga akan berpartisipasi dalam wawancara sebelum dan sesudah pertandingan, sementara penggemar dapat melihat persiapan mereka menjelang pertandingan, sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap para pemain. Liputan juga akan mencakup interaksi wasit dengan para pemain saat proses undian koin sebelum pertandingan.

4. Grafis Augmented Reality Baru

LALIGA memperkenalkan desain baru grafis augmented reality yang akan menampilkan statistik pemain dan tim secara langsung, zona serangan, heat map, serta berbagai metrik baru. Grafis tersebut juga dapat disesuaikan dengan identitas visual dan bahasa masing-masing broadcaster, sehingga lebih mudah diadaptasi untuk audiens internasional.

5. Sudut Pandang Baru Melalui Mini-Drone

LALIGA akan memperkenalkan tayangan udara menggunakan mini-drone di stadion-stadion yang tidak memungkinkan penggunaan kamera udara tradisional. Rekaman ini akan memberikan perspektif baru mengenai pengalaman di dalam stadion dan dapat digunakan pada pembukaan siaran pertandingan maupun untuk menangkap momen-momen penting di sekitar pertandingan.