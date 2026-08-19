5 Fakta Menarik soal Pemain Baru Barcelona Rodri, Nomor 1 Berasal dari Madrid!

KEPINDAHAN Rodri Hernandez ke Barcelona menjadi salah satu topik paling hangat di bursa transfer musim panas 2026. Gelandang bertahan Timnas Spanyol ini merapat ke Camp Nou dengan status mentereng, yakni usai dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026 serta pernah meraih penghargaan individu paling bergengsi, Ballon d'Or.

Di balik reputasinya yang gemilang sebagai pengatur tempo permainan di atas lapangan, pemain kelahiran ibu kota Spanyol ini ternyata menyimpan berbagai sisi unik dalam perjalanan karier maupun pribadinya. Lantas apa saja?

Berikut 5 Fakta Menarik soal Pemain Baru Barcelona Rodri, Mengutip dari Laman resmi Barcelona:

1. Lahir dan Besar di Madrid

Rodri resmi gabung Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Pemain bernama lengkap Rodrigo Hernandez Cascante ini lahir di Madrid pada 22 Juni 1996. Kehadirannya menambah daftar panjang pemain kelahiran ibu kota yang pernah mengenakan seragam kebanggaan Barcelona.

Rodri tercatat sebagai pemain ke-20 dalam sejarah klub yang berasal dari Madrid, mengikuti jejak para pendahulunya seperti Marcos Alonso dan Munir.

2. Peraih Ballon d'Or

Rodri. Ballon dOr 2024. ig/mancity

Pada tahun 2024 lalu, Rodri sukses merengkuh trofi Ballon d'Or dan mencatatkan sejarah sebagai pesepakbola Spanyol kedua yang meraih penghargaan pemain terbaik dunia tersebut setelah legenda Barcelona, Luis Suarez, pada tahun 1960. Barcelona sendiri memang memiliki sejarah manis dalam merekrut para pemenang penghargaan individu terakbar ini, termasuk ikon-ikon terdahulu seperti Johan Cruyff dan Allan Simonsen.

3. Menjadikan Gerard Pique dan Carlus Puyol Inspirasi

Gerard Pique (UEFA)

Saat memperkuat Timnas Spanyol di Piala Dunia 2022 Qatar, pelatih Luis Enrique sempat menempatkannya sebagai bek tengah karena posisi aslinya diisi oleh Sergio Busquets. Untuk beradaptasi dengan peran baru tersebut, ia secara khusus mempelajari rekaman permainan Gerard Pique dan Carles Puyol saat menjuarai Piala Dunia 2010.

Kedua bintang Timnas Spanyol itu pun merupakan legenda Barcelona. Jadi, tak heran jika Rodri mengaku antusias untuk bermain di Blaugrana.