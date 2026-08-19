Resmi Gabung Barcelona, Rodri Yakin Bisa Langsung Nyetel dengan Gaya Permainan Hansi Flick

BARCELONA – Kapten Timnas Spanyol, Rodri, secara resmi telah diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Kehadirannya di Camp Nou disambut dengan antusiasme tinggi, baik dari pihak manajemen klub maupun sang pemain itu sendiri yang terlihat sangat bersemangat.

Pemain yang sukses menjuarai Piala Dunia 2026 bersama Timnas Spanyol ini menegaskan kepindahannya ke klub asal Catalan tersebut merupakan lembaran baru yang menyegarkan dalam perjalanan kariernya. Rodri merasa lapar akan tantangan dan bertekad untuk kembali mengangkat banyak trofi prestisius dengan balutan seragam kebanggaan Blaugrana.

"Saya sangat bahagia dan antusias menghadapi babak baru dalam karier saya ini. Ini adalah sebuah tantangan yang segar, sebuah kesempatan untuk merasakan hal-hal baru dan kembali merasakan antusiasme tersebut," ungkap Rodri dalam momen perkenalannya, dikutip dari laman resmi Barcelona, Rabu (19/8/2026).

Sebagai bintang lapangan tengah, Rodri datang dengan mentalitas pemenang yang sudah teruji. Ia secara tegas menyampaikan ambisi terbesarnya bersama Barcelona untuk musim 2026-2027.

"Saya datang ke sini untuk bersaing memperebutkan segalanya, untuk hal-hal besar seperti trofi Liga Champions,” tambahnya.

Rodri juga sangat percaya diri bahwa Barcelona adalah tempat yang paling tepat untuk menyalurkan kualitasnya.

Rodri resmi gabung Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

"Saya bergabung dengan klub yang sangat ambisius dan benar-benar cocok dengan kepribadian saya, jadi saya akan berusaha membantu dengan segala cara yang saya bisa untuk mencapai target-target kita musim ini," lanjut Rodri.

1. Bicara Adaptasi

Adaptasi di lingkungan klub baru diprediksi tidak akan menjadi kendala berarti bagi gelandang kelahiran Madrid tersebut. Pasalnya, ruang ganti Barcelona saat ini dihuni oleh deretan wajah yang sudah sangat familiar baginya saat bahu-membahu membela Timnas Spanyol.