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HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kenapa Barcelona hingga Real Madrid Belum Main di Pekan Pembuka Liga Spanyol 2026-2027?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:16 WIB
Kenapa Barcelona hingga Real Madrid Belum Main di Pekan Pembuka Liga Spanyol 2026-2027?
Real Madrid siap hadapi musim 2026-2027. (Foto: Instagram/realmadrid)
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KOMPETISI kasta tertinggi Liga Spanyol musim 2026-2027 resmi dimulai pada akhir pekan lalu, tepatnya sejak Minggu 16 Agustus 2026. Namun, para pencinta sepak bola dikejutkan oleh absennya dua klub raksasa penguasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, yang tidak tampil dalam jadwal pertandingan pembuka akhir pekan kemarin.

Absennya kedua klub Raksasa tersebut bukan disebabkan oleh masalah teknis maupun kendala administratif internal klub. Kebijakan ini murni diambil berdasarkan regulasi khusus yang mengakomodasi kondisi kebugaran para pemain mereka usai membela negara masing-masing.

1. Alasan Dispensasi dan Dampak Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) bersama operator LaLiga memberikan kebijakan dispensasi libur ekstra bagi klub-klub yang menyumbangkan banyak pemain hingga babak-babak akhir Piala Dunia 2026. Hal ini bertujuan memberikan waktu pemulihan yang cukup demi menjaga kesehatan serta keselamatan fisik para atlet.

Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, dan Real Sociedad tercatat memenuhi kriteria tersebut karena pemain inti mereka berjuang hingga fase semifinal dan final turnamen Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebab itu, RFEF memberikan kelonggaran berupa penundaan jadwal pekan pertama untuk keempat klub tersebut.

Barcelona vs Basel (Instagram/@fcbarcelona)
Barcelona vs Basel (Instagram/@fcbarcelona)

Menariknya, penundaan ini membuat susunan jadwal terasa unik karena klub-klub yang mendapat dispensasi justru akan melakoni pertandingan jornada kedua terlebih dahulu sebelum merampungkan laga tunda pekan pembuka mereka di akhir Agustus.

Real Madrid asuhan Jose Mourinho dijadwalkan bertandang ke markas Espanyol pada akhir pekan ini, sementara Barcelona akan bersiap menghadapi Elche sehari setelahnya dalam lanjutan kompetisi liga domestik musim baru.

2. Rangkaian Pertandingan Tunda

Bagi Barcelona, laga pembuka melawan Athletic Club yang tertunda kini dijadwalkan ulang untuk dimainkan di Camp Nou pada Jumat, 28 Agustus 2026 dini hari WIB mendatang.

 

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