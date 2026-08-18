Usai Tolak Real Madrid, Rodri Senang Impiannya Main di Barcelona Segera Terwujud

BINTANG Timnas Spanyol, Rodrigo Hernandez atau yang akrab disapa Rodri, akhirnya menapakkan kaki di Barcelona pada Senin 17 Agustus 2026 setelah kesepakatan transfer antara Manchester City dan klub asal Catalan tersebut tercapai. Kedatangannya di terminal penerbangan pribadi Bandara El Prat disambut dengan antusiasme tinggi dari para penggemar dan media yang telah menantinya.

Rodri tampak bahagia saat tiba bersama keluarganya. Statusnya sebagai kapten Timnas Spanyol dan predikatnya sebagai pemain terbaik di Piala Dunia lalu menjadikan kehadirannya sebagai amunisi krusial bagi skuad arahan pelatih Barcelona Hansi Flick musim 2026-2027.

1. Ambisi Besar di Camp Nou

Dalam komentar perdananya setelah menginjakkan kaki di tanah Catalan, Rodri mengungkapkan perasaan emosionalnya. Ketika disinggung mengenai target pribadinya bersama Barcelona, gelandang bertahan ini tidak main-main. Ia menegaskan hasratnya untuk membawa pulang trofi bergengsi sebanyak mungkin.

"Ini adalah sebuah mimpi, saya sangat bahagia berada di sini dan bisa segera bermain dengan rekan-rekan baru saya. Targetnya adalah memenangkan Liga Champions dan menyapu bersih semua gelar yang ada di depan mata. Kami harus segera bekerja keras," kata Rodri, melansir dari Diario AS, Selasa (18/8/2026).

2. Menolak Real Madrid

Sebelum memilih Barcelona, perjalanan transfer Rodri sempat diwarnai persaingan ketat, terutama dari Real Madrid. Menurut sang agen, Los Blancos sebenarnya sempat mengajukan tawaran yang disebut tak terbantahkan, namun Rodri memilih untuk memprioritaskan proyek Barcelona.

Rodri tiba di Barcelona. (Foto: Diario AS)

Keinginan kuat untuk kembali berkarier di Spanyol menjadi alasan utama di balik keputusannya. Selain itu, gaya permainan Barcelona yang sudah mapan serta kehadiran rekan-rekan setimnya di Timnas Spanyol seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Gavi, menjadi faktor penentu yang meyakinkan hatinya.

Proses transfer ini sendiri bukanlah perkara mudah bagi Barcelona. Setelah dua tawaran awal ditolak, kesepakatan akhirnya tercapai dengan mahar sebesar 60 juta euro atau sekira Rp1,23 triliun, ditambah bonus performa sebesar 16,5 juta euro (Rp340 miliar), yang sedikit banyak terbantu oleh kepindahan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain (PSG).