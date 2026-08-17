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HOME BOLA LIGA SPANYOL

Manchester City Sepakat Jual Rodri ke Barcelona, Maharnya Capai Rp1,57 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:17 WIB
Manchester City Sepakat Jual Rodri ke Barcelona, Maharnya Capai Rp1,57 Triliun
Manchester City Sepakat Jual Rodri ke Barcelona, Maharnya Capai Rp1,57 Triliun (Instagram/@sefutbol)
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JAKARTA - Manchester City dilaporkan sepakat menjual Rodri ke klub raksasa Spanyol, Barcelona. Nilai transfer Rodri disepakati sebesar 76,5 juta euro atau sekitar Rp1,57 triliun. 

1. Manchester City Sepakat Jual Rodri

Hal ini sebagaimana menurut laporan Sky Sports, Senin (17/8/2026). 

Manchester City sebelumnya berupaya meyakinkan Rodri untuk bertahan. City kemudian menyodorkan kontrak baru. 

Namun, gelandang berusia 30 tahun tersebut ingin kembali ke Spanyol, meski masih menyisakan kontrak satu tahun dengan Manchester City, 

Gelandang Timnas Spanyol Rodri (Instagram/@sefutbol)
Gelandang Timnas Spanyol Rodri (Instagram/@sefutbol)

Rodri akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Barcelona.

Diketahui, Rodri menjadi salah satu buruan utama bagi Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Barcelona telah 2 kali mengajukan penawaran kepada Manchester City. 

Namun, kedua tawaran itu ditolak karena nilainya dianggap terlalu rendah. 

 

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Topik Artikel :
Rodri Manchester City Barcelona
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