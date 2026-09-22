Perseteruan Panas di Laga Atletico Madrid vs Real Madrid, Cristian Romero Ejek Jude Bellingham Cengeng Usai Insiden VAR

MADRID – Derbi Madrid selalu menghadirkan cerita panas, dan pertemuan terbaru antara Atletico Madrid vs Real Madrid di matchday ketujuh Liga Spanyol 2026-2027, Minggu 20 September 2026 menyajikan drama luar biasa. Pertandingan yang digelar di Stadion Civitas Metropolitano itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan pasukan Diego Simeone, dan sempat diwarnai berbagai insiden kontroversial, mulai dari kartu merah hingga ketegangan antar pemain di lapangan.

Sejak peluit awal dibunyikan, intensitas tinggi langsung terasa dengan tekel-tekel keras yang mewarnai jalannya laga. Atletico sukses mengamankan tiga poin penuh berkat gol penalti Alejandro Grimaldo di menit ke-52 serta sepakan tajam Jonathan David enam menit berselang.

Situasi semakin sulit bagi skuad asuhan Jose Mourinho setelah Dean Huijsen diganjar kartu merah langsung menyusul tinjauan VAR di area terlarang. Meskipun Antonio Rudiger sempat memperkecil kedudukan bagi Los Blancos pada menit ke-88, keunggulan Atletico tetap bertahan hingga akhir pertandingan.

Hasil krusial ini membuat persaingan di papan atas Liga Spanyol musim ini semakin ketat, di mana Barcelona kini nyaman memimpin klasemen dengan keunggulan lima poin setelah melalui tujuh pertandingan awal musim ini.

1. Ejekan Pedas Romero untuk Bellingham

Momentum paling menyita perhatian terjadi pada menit ke-38 babak pertama ketika Jude Bellingham dan Cristian Romero terlibat dalam sebuah tekel keras yang memicu perdebatan sengit.

Jude Bellingham vs Cristian Romero. (Foto: LaLiga)

Awalnya, wasit menghukum Bellingham dengan kartu kuning, sementara Romero lolos dari sanksi. Merasa tidak terima, gelandang asal Inggris itu memprotes keputusan tersebut karena menilai kaki lawan mengenai bagian lututnya.

Setelah peninjauan VAR dilakukan, wasit membatalkan kartu kuning Bellingham dan justru memberikannya kepada bek Argentina tersebut. Tidak terima dengan keputusan itu, Romero melontarkan kalimat bernada sindiran kepada Bellingham dengan berkata, "Kamu benar-benar cengeng."