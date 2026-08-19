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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gavi Dilepas Barcelona ke Manchester United, Fabrizio Romano Bocorkan Fakta Sebenarnya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:02 WIB
Gavi Dilepas Barcelona ke Manchester United, Fabrizio Romano Bocorkan Fakta Sebenarnya!
Pemain Barcelona, Gavi. (Foto: Instagram/pablogavi)
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KABAR mengejutkan sempat meramaikan bursa transfer musim panas 2026 ketika Manchester United dikaitkan dengan gelandang muda berbakat Barcelona, Gavi. Raksasa Liga Inggris tersebut dikabarkan menyiapkan tawaran senilai 40 juta pounds atau sekira Rp967 miliar guna memboyong sang pemain ke Old Trafford.

Di bawah komando pelatih Michael Carrick, Setan Merah sejauh ini telah mendatangkan beberapa pemain anyar seperti Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow, dan wonderkid Tynan Thompson. Kendati klub berniat mencari satu lagi tambahan gelandang sebelum bursa ditutup, isu kepindahan Gavi langsung mendapatkan bantahan keras dari pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano.

1. Bantahan Tegas Fabrizio Romano

Melalui kanal YouTube pribadinya, Romano secara tegas menyebut rumor kepindahan pemain Timnas Spanyol itu ke Old Trafford sebagai berita bohong. Ia memastikan tidak ada negosiasi atau rencana penjualan dari pihak klub Catalan tersebut.

“Ada beberapa rumor dari media Spanyol yang banyak dikirimkan kepada saya. Kabar soal Gavi ke Manchester United itu benar-benar berita palsu,” ujar Romano menepis rumor yang beredar, dikutip kanal youtube pribadinya, Rabu (19/8/2026).

Romano menambahkan spekulasi yang menyebutkan Gavi ingin hengkang akibat kedatangan Rodri dari Manchester City adalah hal yang tidak benar sama sekali. Gavi dan Rodri justru memiliki hubungan yang sangat baik, dan kehadiran sang gelandang jangkar dipandang sebagai hal positif bagi skuad asuhan Hansi Flick.

Gavi, Twitter FCBarcelona
Gavi, Twitter FCBarcelona

Lebih lanjut, jurnalis asal Italia itu membeberkan masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut masih akan terus berlanjut di Camp Nou. Bahkan, manajemen Barcelona diyakini bakal segera membuka ruang diskusi mengenai kontrak baru dalam beberapa bulan ke depan.

 “Barca sangat senang dengan Gavi. Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa bulan ke depan, Gavi dan Barca mulai membahas kontrak baru, ”sambung Romano.

 

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