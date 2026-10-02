Pep Guardiola Tulis Pesan Menyentuh Usai Manchester City Dinyatakan Bersalah Langgar Peraturan Keuangan

JAKARTA - Pep Guardiola memberikan pesan menyentuh kepada para pemain, staf, penggemar, hingga pemilik Manchester City. Pesan itu disampaikannya usai Komisi Independen menyatakan Manchester City bersalah telah melakukan pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Liga Inggris.

1. Pesan Menyentuh Pep Guardiola

Liga Inggris mendakwa Manchester City didakwa oleh Premier League atas lebih dari 100 pelanggaran pada Februari 2023. Manchester City terus membantah pelanggaran tersebut dan berniat mengajukan banding atas keputusan itu.

"Kita akan melewati ini bersama-sama. Saya mencintai kalian semua,” kata Pep Guardiola yang pernah melatih Manchester City.

Komisi Independen menemukan antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, Manchester City mengatur kontrak "palsu" dengan sejumlah mitra komersialnya sebagai bagian dari "skema pendanaan terselubung" untuk meningkatkan pendapatan klub secara artifisial sebesar £830 juta. Hal ini menurut laporan Sky Sports.

Manchester City

"Saya ingin setiap penggemar Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya. Saya selalu—dan akan selalu—mendukung klub saya, pemilik saya, ketua saya, Ferran, para pemain, staf, Enzo (Maresca-red), ​​dan Anda semua, para pendukung kami yang istimewa,” kata Guardiola yang menangani Manchester City pada 2016-2026.

"Izinkan saya menegaskan: kita akan melewati ini bersama-sama. Saya mencintai Anda semua," ucapnya.