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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lewat Analisis Mendalam, Manchester City Terancam Terpental ke Liga 5 Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |02:05 WIB
Lewat Analisis Mendalam, Manchester City Terancam Terpental ke Liga 5 Inggris!
Manchester City terancam terdegradasi ke Liga 5 Inggris. (Foto: Laman resmi Manchester City)
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PENGAMAT sepakbola ternama sekaligus jurnalis asal Inggris, Ben Jacobs, melempar pernyataan menarik. Ia mengatakan ada potensi Manchester City terpental ke Liga 5 Inggris jika operator sepakbola di Inggris, Premier League dan EFL, melakukan kerjasama untuk menghukum Manchester City yang terbukti melakukan 114 pelanggaran finansial.

Sejauh ini Manchester City belum menerima hukuman atas pelanggaran yang dibuat. Sebab, Manchester City memiliki waktu sekira dua minggu untuk melakukan banding.

Manchester City masih bisa melakukan banding. (Foto: Laman resmi Manchester City)
Manchester City masih bisa melakukan banding. (Foto: Laman resmi Manchester City)

1. Manchester City Terancam Degradasi

Hukuman yang ramai dibahas adalah potensi Manchester City terdegradasi dari kasta tertinggi sepakbola Inggris, Premier League. Bahkan Ben Jacobs menilai Manchester City berpotensi terdepak langsung ke Liga 5 Inggris!

Manchester City bisa terpental ke Liga 5 Inggris jika Premier League dan EFL sepakat menolak keikutsertaan The Citizens. Sekadar diketahui, Premier League menaungi Liga Inggris, sedangkan EFL membawahi Championship (Liga 2 ), League One (Liga 3) dan League Two (Liga 4).

“Menurut penilaian saya, Premier League telah mendorong hukuman pengurangan poin yang signifikan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat berat. Bahkan sampai membuat Manchester City terdegradasi,” kata Ben Jacobs, Okezone mengutip dari Talksport, Selasa (29/9/2026).

“Jika Manchester City dikeluarkan dari Premier League, EFL berencana membaca putusan tersebut dan berpotensi membuat Manchester City tetap berada di luar EFL (terlempar ke Liga 5 Inggris),” lanjut Ben Jacobs.

 

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