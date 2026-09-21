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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Matheus Cunha: Manchester United Tampil Bagus Setelah Kebobolan, Itu Tak Boleh Terjadi!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |18:13 WIB
Matheus Cunha: Manchester United Tampil Bagus Setelah Kebobolan, Itu Tak Boleh Terjadi!
Matheus Cunha: Manchester United Tampil Bagus Setelah Kebobolan, Itu Tak Boleh Terjadi! (Instagram/@manutd)
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JAKARTA - Matheus Cunha membawa Manchester United terhindar dari kekalahan atas Fulham lewat golnya jelang pertandingan berakhir. Ia mengatakan, Manchester United tampil lebih baik setelah ketinggalan. Matheus Cunha menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi. 

1. Mathues Cunha Selamatkan Manchester United

Kedua tim bertemu di Craven Cottage pada Minggu (20/9/2026) malam WIB. Tuan rumah Fulham unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Lisandro Martinez pada menit ke-63. 

Manchester United baru bisa menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir tepatnya pada menit ke-89. Matheus Cunha melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, yang sempat membentur David Affengruber sebelum masuk ke gawang Fulham. 

Matheus Cunha kepada Sky Sports menekankan pentingnya memulai laga dengan lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang.

Penyerang Manchester United Matheus Cunha (Instagram/@manutd)
Penyerang Manchester United Matheus Cunha (Instagram/@manutd)

"Di awal laga, kami menjalankan rencana permainan dan mulai menciptakan beberapa peluang. Kami kurang beruntung karena tidak bisa mencetak gol, lalu mereka mencetak gol lewat satu aksi dan mendapat keberuntungan," ujarnya, dikutip dari laman Manchester United, Senin (21/9/2026).

2. Tampil Lebih Baik

Ia menyebut kondisi tertinggal membuat timnya sedikit frustrasi. Namun, setelah tertinggal, Matheus Cunha menilai klub berjuluk Setan Merah itu bisa tampil lebih baik. 

 

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