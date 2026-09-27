Roberto Mancini Cuci Tangan di Tengah Badai Masalah Manchester City: Itu Bukan Masalah Saya

MANCHESTER – Masalah besar tengah melanda sepak bola Inggris setelah laporan investigasi mengungkap perkembangan terkait kasus hukum Manchester City di Liga Inggris. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut dikabarkan telah dinyatakan bersalah atas sebagian besar pelanggaran finansial yang dituduhkan oleh operator kompetisi.

Proses hukum yang panjang ini berakar dari tuduhan yang dilayangkan oleh Premier League pada Februari 2023, mencakup periode pelanggaran selama sembilan tahun antara 2009 hingga 2018. Setelah melalui proses peninjauan oleh komisi independen dan dengar pendapat selama tiga bulan dari September hingga Desember 2024, keputusan mulai menemui titik terang.

Berdasarkan laporan David Ornstein, Manchester City disebut terbukti bersalah dalam 114 dari total 115 dakwaan. Meskipun sanksi resmi belum diputuskan, seluruh opsi hukuman berat diyakini berada di atas meja, termasuk potensi degradasi serta pengusiran dari Premier League maupun EFL.

Menanggapi situasi panas tersebut, Presiden Manchester City, Khaldoon Al Mubarak mengeluarkan pernyataan resmi dengan sikap yang tetap teguh. Ia menegaskan keyakinan serta niat mereka dalam membuktikan ketidakbersalahan klub masih sama kuatnya seperti saat proses ini pertama kali dimulai.

Roberto Mancini (UEFA)

1. Kilas Balik Era Kejayaan Mancini

Nama mantan pelatih Manchester City, Roberto Mancini, sosok yang mempersembahkan trofi pertama bagi Man City setelah 35 tahun dan titel liga pertama dalam 44 tahun selama empat tahun masa kepelatihannya, turut disorot tajam dalam pusaran kasus ini.

Mancini sempat dituduh memiliki dua kontrak selama menukangi klub, di mana salah satu kontrak membuatnya dibayar 1,75 juta poundsterling atau sekira Rp1 miliar per tahun untuk minimal empat hari kerja konsultasi bagi klub lain di Abu Dhabi yang juga dimiliki oleh Sheikh Mansour.