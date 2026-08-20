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Media Italia Sebut Juventus Untung jika Rekrut Kiper Timnas Indonesia Emil Audero

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |08:42 WIB
Media Italia Sebut Juventus Untung jika Rekrut Kiper Timnas Indonesia Emil Audero
Emil Audero jadi buruan Juventus. (Foto: X/@emil_audero)
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JUVENTUS membuka peluang untuk merekrut Emil Audero Mulyadi. Kiper Timnas Indonesia itu kabarnya diproyeksikan untuk mendampingi penjaga gawang utama Juventus, Guglielmo Vicario.

1. Juventus Ditinggal 2 Kiper

Menurut laporan Sky Sports Italia, kemungkinan ini terbuka setelah Juventus kabarnya akan kehilangan kiper kedua Michele Di Gregorio. Kiper asli Italia itu diisukan hengkang ke Monza atau Olympique Marseille dengan status pinjaman.

Mattia Perin diincar Palermo.
Mattia Perin diincar Palermo.

"Michele Di Gregorio bisa saja meninggalkan Juventus: menyusul adanya pertanyaan dari Monza terkait kemungkinan peminjaman, Olympique Marseille juga menunjukkan minat terhadapnya," tulis laporan Sky Sports Italia, dikutip pada Rabu (19/8/2026)

Selain Di Gregorio, kiper Juventus lainnya yakni Mattia Perin juga dikabarkan akan hengkang. Dia diminati oleh Palermo yang kehilangan kiper utamanya karena cedera.

"Palermo juga sangat berminat mendatangkan Mattia Perin, mengingat cederanya (Jesse) Joronen," tulis laporan Sky Sports Italia.

Jika kedua pemain itu pergi, sektor penjaga gawang Bianconeri -julukan Juventus- otomatis akan pincang. Oleh karena itu, Juventus kabarnya membidik Emil Audero.

 

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