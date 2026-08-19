John Herdman Bahagia, Emil Audero Resmi Gabung Juventus?

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia. Sebab, kiper Timnas Indonesia Emil Audero berpotensi gabung klub Raksasa Italia, Juventus, pada bursa transfer musim panas 2026.

Menurut laporan jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Juventus berniat mendatangkan Emil Audero pada bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Juventus Luciano Spalletti ingin menjadikan Emil Audero sebagai pelapis kiper utama yang baru dipinjam dari Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario.

Guglielmo Vicario gabung Juventus

1. Juventus Ditinggal 2 Kiper

Juventus akan ditinggal dua kiper sekaligus pada bursa transfer musim panas 2026. Michele Di Gregorio masuk radar klub Raksasa Prancis, Olympique Marseille.

Tak hanya Marseille, Michele Di Gregorio juga masuk radar Torino dan AC Monza. Sementara Mattia Perin dibidik klub Serie B, Palermo. Palermo membutuhkan kiper baru setelah penjaga gawang andalan mereka, Jesse Joronen, mengalami cedera bahu.

“Jika kedua transfer benar-benar terwujud, Juventus berada dalam situasi mendesak untuk kembali ke bursa transfer. Juventus membutuhkan kiper pelapis Vicario,” tulis Gianluca Di Marzio di laman resminya.

“Dalam situasi tersebut, muncul satu nama baru yang mulai menguat, yakni Emil Audero. Bagi Audero, pindah ke Juventus ibarat pulang kampung. Sebab, ia mengawali karier sepakbolanya bersama akademi Juventus,” lanjut Gianluca Di Marzio.