Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Gabung Klub Serie B Palermo?

KLUB Serie B, Palermo, berpeluang meminjam kiper Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, dari Como 1907. Kemungkinan itu terbuka setelah kiper utama Palermo yakni Jesse Joronen mengalami cedera bahu.

Palermo merebut kemenangan atas Lecce 2-0 di babak 64 besar Coppa Italia 2026-2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Renzo Barbera, Palermo, Italia pada Senin 17 Agustus 2026.

Kemenangan itu terasa manis bagi I Rosanero -julukan Palermo. Namun, skuad besutan Filippo Inzaghi juga harus merasakan pahit karena kiper utama mereka Jesse Joronen mengalami cedera usai pertandingan tersebut.

Joronen ditarik pada menit keempat dalam pertandingan tersebut akibat cedera bahu. Melansir laman Tuttomercatoweb, penjaga gawang asal Finlandia itu kemungkinan besar akan absen selama dua bulan.

1. Emil Audero Pernah Main di Palermo

Emil Audero saat membela Palermo. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Kabar buruk ini tentu membuat Filippo Inzaghi pusing. Akan tetapi, Tuttomercatoweb mengabarkan Palermo segera mencari pengganti. Nama Emil Audero langsung dikaitkan untuk menggantikan peran Joronen.

“Kemungkinan terbaru yang bisa mendapatkan perhatian dalam beberapa jam ke depan adalah Emil Audero dari Como. Ini akan menjadi sebuah kepulangan; kiper kelahiran 97 itu sudah pernah mengenakan seragam Palermo pada tahun 2025,” tulis laporan Tuttomercatoweb.