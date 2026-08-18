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HOME BOLA LIGA SPANYOL

Cara Nonton dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2026-2027 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |16:33 WIB
Cara Nonton dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2026-2027 di Vision+
Simak cara nonton dan link live streaming Liga Spanyol 2026-2027 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Pencinta sepakbola Spanyol, waktunya kembali menyaksikan aksi klub-klub terbaik LaLiga! Musim LaLiga 2026-2027 siap menghadirkan pertandingan seru, persaingan ketat, dan aksi para bintang sepakbola dunia.

Jangan lewatkan berbagai laga pilihan yang bisa disaksikan melalui VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming LaLiga di VISION+. 

Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Jadwal LaLiga Minggu Ini

Pekan ini, sejumlah pertandingan LaLiga 2026-2027 siap menemani para penggemar sepakbola. Pada Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 01.55 WIB, ada laga Atletico Madrid vs Malaga yang tayang di channel beIN Sports 2. Selanjutnya, Rayo Vallecano vs Alaves akan hadir pada Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 01.55 WIB melalui channel beIN Sports 1.

Kemudian, Athletic Bilbao vs Sevilla dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 21.55 WIB dan dapat disaksikan di beIN Sports 3. Keseruan berlanjut pada Minggu, 23 Agustus 2026 pukul 21.55 WIB dengan pertandingan Atletico Madrid vs Villarreal yang juga tayang di channel beIN Sports 3.

 

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