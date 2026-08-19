5 Pemain dengan Gaji Tertinggi di Liga Spanyol 2026-2027, Nomor 1 Sentuh Rp12,38 Miliar per Pekan!

KOMPETISI Liga Spanyol tidak pernah kehabisan daya tarik berkat kehadiran para megabintang, terutama di musim 2026-2027 ini. Meski ketatnya persaingan finansial sering kali dikaitkan dengan Liga Inggris atau Liga Arab Saudi, klub-klub Raksasa di Spanyol tetap royal menggelontorkan dana fantastis guna mengamankan dan mempertahankan talenta kelas dunia mereka.

Dominasi klub seperti Real Madrid dan Barcelona sangat kental mewarnai daftar pemain dengan bayaran termahal di Liga Spanyol saat ini. Mengutip data dari Capology, berikut adalah ulasan lima pemain berpenghasilan tertinggi per pekannya lengkap dengan estimasi konversi ke dalam mata uang Rupiah (kurs 1 GBP setara dengan sekira Rp24.140):

Berikut 5 Pemain dengan gaji Tertinggi di Liga Spanyol 2026-2027:

1. Kylian Mbappe – 513.273 pounds per minggu (Rp12,38 miliar)

Kylian Mbappe di laga Timnas Prancis vs Inggris. (Foto: FIFA)

Megabintang asal Prancis ini menduduki singgasana teratas pemain dengan gaji paling mewah di Liga Spanyol 2026-2027. Walau tercatat memiliki gaji pokok setara dengan Vinicius dalam laporan Capology, Mbappe masih menerima gelontoran bonus ekstra yang masif dari kepindahannya yang sensasional ke ibu kota Spanyol, menjadikannya ikon bergengsi di kompetisi domestik matador tersebut.

2. Vinicius Jr – 513.273 pounds per minggu (Rp12,38 miliar)

Vinicius Jr @realmadrid

Winger lincah asal Brasil ini sukses meyakinkan manajemen Real Madrid untuk memperbaharui kontraknya setelah melalui negosiasi panjang di tengah ketertarikan klub-klub top Eropa lainnya. Sebagai mesin gol di berbagai laga final penting Liga Champions, wajar jika Vini kini menikmati pundi-pundi kekayaan melimpah di Santiago Bernabeu.

3. Jude Bellingham – 342.127 pounds per minggu (Rp8,25 miliar)

Jude Bellingham, bintang Real Madrid Vision+.jpg

Gelandang serang asal Inggris ini telah menjadi figur vital bagi skuad Los Blancos –julukan Madrid– sejak debut sensasionalnya. Meskipun sempat terganggu masalah cedera bahu, kontribusinya bagi lini tengah Real Madrid sangat masif, termasuk torehan tujuh golnya di ajang Piala Dunia 2026 lalu, yang membuat klub mengikatnya hingga 2029.