Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain dengan Gaji Tertinggi di Liga Spanyol 2026-2027, Nomor 1 Sentuh Rp12,38 Miliar per Pekan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:56 WIB
5 Pemain dengan Gaji Tertinggi di Liga Spanyol 2026-2027, Nomor 1 Sentuh Rp12,38 Miliar per Pekan!
Lamine Yamal dan Kylian Mbappe masuk daftar 5 pemain dengan gaji termahal di Liga Spanyol 2026-2027. (Foto: FIFA)
A
A
A

KOMPETISI Liga Spanyol tidak pernah kehabisan daya tarik berkat kehadiran para megabintang, terutama di musim 2026-2027 ini. Meski ketatnya persaingan finansial sering kali dikaitkan dengan Liga Inggris atau Liga Arab Saudi, klub-klub Raksasa di Spanyol tetap royal menggelontorkan dana fantastis guna mengamankan dan mempertahankan talenta kelas dunia mereka.

Dominasi klub seperti Real Madrid dan Barcelona sangat kental mewarnai daftar pemain dengan bayaran termahal di Liga Spanyol saat ini. Mengutip data dari Capology, berikut adalah ulasan lima pemain berpenghasilan tertinggi per pekannya lengkap dengan estimasi konversi ke dalam mata uang Rupiah (kurs 1 GBP setara dengan sekira Rp24.140):

Berikut 5 Pemain dengan gaji Tertinggi di Liga Spanyol 2026-2027:

1. Kylian Mbappe – 513.273 pounds per minggu (Rp12,38 miliar)

Kylian Mbappe di laga Timnas Prancis vs Inggris. (Foto: FIFA)
Kylian Mbappe di laga Timnas Prancis vs Inggris. (Foto: FIFA)

Megabintang asal Prancis ini menduduki singgasana teratas pemain dengan gaji paling mewah di Liga Spanyol 2026-2027. Walau tercatat memiliki gaji pokok setara dengan Vinicius dalam laporan Capology, Mbappe masih menerima gelontoran bonus ekstra yang masif dari kepindahannya yang sensasional ke ibu kota Spanyol, menjadikannya ikon bergengsi di kompetisi domestik matador tersebut.

2. Vinicius Jr – 513.273 pounds per minggu (Rp12,38 miliar)

Vinicius Jr @realmadrid
Vinicius Jr @realmadrid

Winger lincah asal Brasil ini sukses meyakinkan manajemen Real Madrid untuk memperbaharui kontraknya setelah melalui negosiasi panjang di tengah ketertarikan klub-klub top Eropa lainnya. Sebagai mesin gol di berbagai laga final penting Liga Champions, wajar jika Vini kini menikmati pundi-pundi kekayaan melimpah di Santiago Bernabeu.

3. Jude Bellingham – 342.127 pounds per minggu (Rp8,25 miliar)

Jude Bellingham, bintang Real Madrid Vision+.jpg
Jude Bellingham, bintang Real Madrid Vision+.jpg

Gelandang serang asal Inggris ini telah menjadi figur vital bagi skuad Los Blancos –julukan Madrid– sejak debut sensasionalnya. Meskipun sempat terganggu masalah cedera bahu, kontribusinya bagi lini tengah Real Madrid sangat masif, termasuk torehan tujuh golnya di ajang Piala Dunia 2026 lalu, yang membuat klub mengikatnya hingga 2029.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/46/3236691/rodri-caMm_large.jpg
Manchester City Sepakat Jual Rodri ke Barcelona, Maharnya Capai Rp1,57 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/46/3236376/cristian_romero-KXwm_large.jpg
Atletico Madrid Resmi Datangkan Cristian Romero dari Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/46/3235493/jose_mourinho_ingin_bangkitkan_prestasi_real_madrid_josemourinho-P07J_large.jpg
Jose Mourinho Bikin 4 Aturan Keras bagi Pemain Real Madrid, Tak Ada yang Berani Membantah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/46/3225007/bernardo_silva-iqFg_large.jpg
Resmi! Real Madrid Rekrut Bernardo Silva hingga Tahun 2028
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/19/11/1740635/dua-kali-kolaps-di-lapangan-ada-apa-dengan-jamal-musiala-kch.webp
Dua Kali Kolaps di Lapangan, Ada Apa dengan Jamal Musiala?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/18/luka_menalo.jpg
Luka Menalo Siap Bersaing di Persib, Tak Takut Pemain Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement