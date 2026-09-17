Barcelona Bantai Racing Santander 7-2, 3 Rekor Fantastis Tercipta

JAKARTA - Barcelona membantai Racing Santander 7-2 pada pekan keenam Liga Spanyol 2026-2027, Kamis (17/9/2026) dini hari. Kemenangan telak itu memecahkan 3 rekor sekaligus.

1. Pecahkan 3 Rekor

Kemenangan tersebut tak hanya memberikan 3 poin yang membuat tim asuhan Hansi Flick itu duduk manis di peringkat 1 Liga Spanyol 2026-2027 dengan poin sempurna dari 6 pertandingan. Kemenangan itu juga mencatat sejumlah rekor.

Kemenangan ini membuat Barcelona mencetak rekor 7 kemenangan beruntun dalam pada awal musim, melansir Marca. Kemenangan itu juga membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan memecahkan rekor gol terbanyak yakni 28 gol dalam 6 pertandingan pembuka Liga Spanyol. Rekor lainnya adalah ini kali pertama bagi Barcelona untuk mencetak 4 gol atau lebih dalam 4 pertandingan beruntun.

Diketahui, Barcelona membantai Elche 5-0 di kandang lawan, menang 2-0 saat menjamu Athletic Bilbao, membantai Rayo Vallecano 5-2, dan menggulung tuan rumah Valencia 0-5.

Lamine Yamal dan Gabriel Jesus (Instagram/@fcbarcelona)

Selanjutnya, Lamine Yamal dan kawan-kawan mengalahkan tuan rumah Levante 2-4. Racing Santander menjadi korban terbaru dengan dibantai 7-2.

Sementara di panggung Liga Champions 2026-2027, tim asuhan Hansi Flick itu membantai Feyenoord 5-1.

2. Barcelona 7-2 Racing Santander

Pada pertandingan melawan Racing Santander di Camp Nou, La Blaugrana unggul cepat melalui Joa Cancelo pada menit ke-8. Raphinha mnenggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-25.

Tim tamu sempet memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Maguette Gueye pada menit ke-30.