Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Bantai Racing Santander 7-2, 3 Rekor Fantastis Tercipta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |08:45 WIB
Barcelona Bantai Racing Santander 7-2, 3 Rekor Fantastis Tercipta
Barcelona Bantai Racing Santander 7-2, 3 Rekor Fantastis Tercipta (Instagram/@fcbarcelona)
A
A
A

JAKARTA - Barcelona membantai Racing Santander 7-2 pada pekan keenam Liga Spanyol 2026-2027, Kamis (17/9/2026) dini hari. Kemenangan telak itu memecahkan 3 rekor sekaligus. 

1. Pecahkan 3 Rekor

Kemenangan tersebut tak hanya memberikan 3 poin yang membuat tim asuhan Hansi Flick itu duduk manis di peringkat 1 Liga Spanyol 2026-2027 dengan poin sempurna dari 6 pertandingan. Kemenangan itu juga mencatat sejumlah rekor. 

Kemenangan ini membuat Barcelona mencetak rekor 7 kemenangan beruntun dalam pada awal musim, melansir Marca. Kemenangan itu juga membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan memecahkan rekor gol terbanyak yakni 28 gol dalam 6 pertandingan pembuka Liga Spanyol. Rekor lainnya adalah ini kali pertama bagi Barcelona untuk mencetak 4 gol atau lebih dalam 4 pertandingan beruntun. 

Diketahui, Barcelona membantai Elche 5-0 di kandang lawan, menang 2-0 saat menjamu Athletic Bilbao, membantai Rayo Vallecano 5-2, dan menggulung tuan rumah Valencia 0-5.

Lamine Yamal dan Gabriel Jesus (Instagram/@fcbarcelona)
Lamine Yamal dan Gabriel Jesus (Instagram/@fcbarcelona)

Selanjutnya, Lamine Yamal dan kawan-kawan mengalahkan tuan rumah Levante 2-4. Racing Santander menjadi korban terbaru dengan dibantai 7-2. 

Sementara di panggung Liga Champions 2026-2027, tim asuhan Hansi Flick itu membantai Feyenoord 5-1. 

2. Barcelona 7-2 Racing Santander

Pada pertandingan melawan Racing Santander di Camp Nou, La Blaugrana unggul cepat melalui Joa Cancelo pada menit ke-8. Raphinha mnenggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-25. 

Tim tamu sempet memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Maguette Gueye pada menit ke-30. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Liga Spanyol Barcelona
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/46/3242427/jose_mourinho-P3sv_large.jpg
Jose Mourinho Marah Besar! Real Madrid Nyaris Dipermalukan Elche Sebelum Amankan Kemenangan Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/46/3242295/emil_audero_bantu_rayo_vallecano_menang_2_1_atas_espanyol_emilaudero-RyGz_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2026-2027: Emil Audero Bantu Rayo Vallecano Raih Kemenangan, Real Madrid Hajar Elche 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/46/3242171/rodri-qFcM_large.jpg
Blak-blakan, Rodri Akui Lakukan Telepon Rahasia dengan Jose Mourinho Sebelum Gabung Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/46/3242263/rodri-nol6_large.jpeg
Rodri Blak-Blakan Ungkap Alasannya Pindah ke Barcelona Ketimbang Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/46/3242140/endrick-6VPL_large.jpg
Diincar Liverpool hingga AC Milan, Endrick Bakal Tinggalkan Real Madrid?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/16/persib_bandung_3.jpg
Sejarah! Persib Klub Indonesia Pertama yang Menang di Korsel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement