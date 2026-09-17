Raphinha Menggila Cetak Hattrick saat Barcelona Bantai Santander 7-2, Jadi Top Skor Sementara Liga Spanyol

JAKARTA - Striker Barcelona, Raphinha, tak kuasa meluapkan kegembiraannya usai mengantar klub berjuluk Blaugrana itu menang 7-2 atas Racing Santander. Dalam pertandingan itu, Raphinha berhasil mencetak 3 gol alias hattrick.

1. Raphinha Hattrick

Pertandingan Barcelona vs Racing Santander digelar di Camp Nou pada Kamis (17/9/2026) dini hari WIB. Ia senang dengan 3 gol yang dicetaknya. Namun, Raphinha menegaskan, kemenangan klub adalah yang terpenting.

"Selalu penting untuk memikirkan apa yang perlu Anda tingkatkan. Saya tidak akan pernah mengatakan saya bermain bagus; saya selalu mencoba untuk meningkatkan semua yang saya bisa. Saya senang dengan gol-golnya, dengan kemenangan—itu yang terpenting—tetapi kita harus terus meningkatkan diri," katanya usai pertandingan, melansir Marca.

Dalam pertandingan itu, Raphinha bermain sebagai false nine. Ia mengaku nyaman bermain sebagai false nine.

"Saya nyaman, mencetak gol," ujarnya.

Barcelona vs Racing Santander (Dok Barcelona)

Raphinha tampil tajam dalam pertandingan itu. Ia berhasil mencetak 3 gol, dengan 2 di antaranya lahir dari titik penalti.

Ia menyebut, Barcelona kini memiliki tim yang hebat. Striker asal Brasil itu juga menyoroti mentalitas tim dan sejumlah peluang yang berhasil diciptakan dalam pertandingan itu.

"Para pemain bersemangat. Mereka selalu menginginkan lebih. Kami memiliki mentalitas bahwa, kapan pun memungkinkan, kami harus menciptakan lebih banyak peluang, dan itu terlihat di lapangan. Kami adalah rekan satu tim yang hebat," kata Raphinha.

Secara khusus ia menyebut peran sang pelatih, Hansi Flick. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Flick yang mampu mengubah mentalitasnya.

"Dia adalah pelatih yang mengubah mentalitas saya dan apa yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan itu. Saya sangat berterima kasih," ucapnya.