Jose Mourinho Sindir Pemain Real Madrid 2010-2013: Banyak yang Manja!

PELATIH Real Madrid, Jose Mourinho, menyindir sejumlah pemain Los Blancos -julukan Real Madrid- periode 2010-2013. Mou -sapaan akrab Mourinho- menyebut banyak pemain Real Madrid yang manja saat itu, salah satunya Iker Casillas.

Jose Mourinho menangani Real Madrid di musim 2026-2027. Ini bukan yang pertama pelatih asal Portugal membesut Los Blancos. Sebelumnya pada 2010-2013, Jose Mourinho juga menangani Real Madrid.

Iker Casillas legenda hidup Real Madrid

Di periode pertama melatih Real Madrid, Jose Mourinho memberikan tiga trofi bagi publik Santiago Bernabeu. Sebut saja trofi Copa del Rey 2010-2011, Liga Spanyol 2011-2012 dan Piala Super Spanyol 2012.

Dalam periode tersebut, Jose Mourinho juga mengantarkan Real Madrid lolos semifinal Liga Champions tiga musim beruntun. Sayangnya langkah Real Madrid asuhan Jose Mourinho selalu rontok di fase tersebut.

1. Sindir Iker Casillas

Jose Mourinho juga menyindir Iker Casillas yang di periode pertama melatih Real Madrid berstatus sebagai kapten tim. Ia menyebut Iker Casillas memiliki banyak permintaan yang tidak masuk akal.

“Tiga pertemuan awal saya berbicara dengan Iker Casillas, ia meminta libur tambahan setelah para pemain Real Madrid membela Tim Nasional masing-masing. Ia juga meminta saya memundurkan jadwal latihan selama satu jam karena kemacetan Kota Madrid,” kata Jose Mourinho dalam dokumenter di NetFlix.