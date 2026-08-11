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Jose Mourinho Bikin 4 Aturan Keras bagi Pemain Real Madrid, Tak Ada yang Berani Membantah?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |17:21 WIB
Jose Mourinho Bikin 4 Aturan Keras bagi Pemain Real Madrid, Tak Ada yang Berani Membantah?
Jose Mourinho ingin bangkitkan prestasi Real Madrid. (Foto: Instagram/@josemourinho)
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JOSE Mourinho membuat 4 aturan keras bagi pemain-pemain Real Madrid. Mengutip Diario AS, aturan ini dibuat demi menguatkan chemistry skuad Real Madrid jelang musim 2026-2027.

Lantas, apa saja aturan yang dibuat Jose Mourinho di skuad Real Madrid? Pelatih asal Portugal itu meminta Vinicius Jr dan kawan-kawan menjalani sarapan dan makan siang bareng di Valdebebas.

Jose Mourinho siap membawa Real Madrid bangkit
Jose Mourinho siap membawa Real Madrid bangkit

Dengan sarapan dan makan siang bersama, diharapkan skuad Los Blancos -julukan Real Madrid- semakin solid. Faktor kedua adalah menu makanan yang ditetapkan staf klub/nutrisionis, bukan pilihan pemain.

Faktor ketiga adalah aturan yang meminta Jude Bellingham dan kawan-kawan hadir di sesi latihan satu jam sebelum dimulai. Jika telat, hukuman denda siap mengintai.

Terakhir, semua pemain yang cedera wajib menjalani perawatan di fasilitas klub. Jose Mourinho meminta pemain-pemain Real Madrid tidak sembarangan menjalani perawatan cedera di tempat lain.

1. Jangan Sampai Kejadian Musim Lalu Terulang

Musim lalu beredar kabar ada perpecahan di ruang ganti Real Madrid. Sejumlah pemain senior Real Madrid tidak menyukai gaya kepemimpinan Xabi Aonso.

Setelah kursi pelatih bergeser ke Alvaro Arbeloa, perpecahan juga disebut masih ada. Karena itu, manajemen Real Madrid menunjuk pelatih berpengalaman seperti Jose Mourinho untuk memimpin skuad Los Blancos.

 

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