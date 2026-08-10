Mourinho Blak-Blakan Sempat Setuju Jadi Penerus Ferguson di Manchester United, tapi Terpaksa ke Chelsea

Mourinho Blak-Blakan Sempat Setuju Jadi Penerus Ferguson di Manchester United, tapi Terpaksa ke Chelsea (Dok Tottenham Hotspur)

JAKARTA - Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengungkapkan dirinya pernah menandatangi perjanjian untuk menjadi penerus Sir Alex Ferguson di Manchester United pada 2013 lalu. Namun, ia kemudian mengaku berubah pikiran dengan kembali menangani Chelsea.

1. Tandatangani Perjanjian Jadi Penerus Ferguson

Hal itu diungkapkan Jose Mourinho dalam film dokumenter terbarunya. Mourinho telah setuju untuk menjadi penerus Ferguson setelah meninggalkan Real Madrid.

Ia mengungkapkan, tak ada satu orang pun yang mengetahui hal tersebut pada saat itu.

"Saya pergi ke Chelsea pada tahun 2013, tetapi ada sesuatu yang tidak diketahui siapa pun pada masa itu," ujar Mourinho, melansir Sky Sports, Senin (10/8/2026).

"Saat meninggalkan Real Madrid, saya menandatangani kontrak dengan Manchester United untuk bergabung dengan mereka setelah era Sir Alex berakhir," katanya.

Ruben Amorim berbincang dengan Sir Alex Ferguson (Foto: Premier League)

Ia mengaku saya merasa sangat tersanjung, karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa.

"Ketika saya mengatakan Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, saya juga harus mengakui bahwa Manchester United berada sangat, sangat dekat di belakangnya," ucapnya.

Ferguson juga tampil dalam dokumenter tersebut. Ia mengungkapkan, Mourinho sempat mengatakan kepadanya akan menerima pekerjaan itu, sebelum sebuah panggilan telepon mengubah situasinya.

"Pada awal malam, dia menelepon saya sambil menangis," kata Ferguson.

"Dia berkata, 'Alex, saya tidak bisa mengambil pekerjaan itu—saya sudah memberikan janji kepada Chelsea, dan saya tidak akan mengingkari janji saya.'" katanya.

"Saya bisa memahami alasan yang disampaikannya, namun saya merasa kecewa."