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Update Bursa Transfer Manchester United: Setan Merah Amankan 4 Pemain Penting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |18:12 WIB
Update Bursa Transfer Manchester United: Setan Merah Amankan 4 Pemain Penting
Manchester United siap hadapi musim 2026-2027. (Foto: Instagram/manutd)
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MANCHESTER United menyambut musim 2026-2027 dengan ambisi besar usai tampil mengejutkan dan mengamankan peringkat ketiga klasemen akhir Liga Inggris 2025-2026. Kendati sukses menjadi tim terbaik di bawah dominasi Arsenal dan Manchester City, skuad asuhan pelatih Michael Carrick ini menyadari perlunya perombakan mendalam demi berbicara banyak di berbagai kompetisi.

Evaluasi musim lalu menunjukkan lini pertahanan dan lini tengah Setan Merah masih membutuhkan suntikan tenaga baru. Terlebih lagi, catatan 50 gol yang bersarang ke gawang mereka di liga musim lalu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar bisa bersaing di level tertinggi.

Meskipun kehadiran Senne Lammens membuat sektor penjaga gawang cukup aman serta ketajaman lini depan terbantu oleh kontribusi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko, manajemen tetap bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini untuk memperkuat kedalaman tim.

1. Wajah Baru di Old Trafford

Langkah nyata langsung ditunjukkan Man United lewat perekrutan gelandang bertahan asal Brasil, Andrey Santos, dari Chelsea senilai kurang lebih 50 juta Poundsterling atau sekira Rp1,2 triliun, yang langsung mencatatkan debut pramusim kontra Wrexham. Selain itu, kapten Timnas Belgia, Youri Tielemans, resmi direkrut dari Aston Villa seharga 35 juta Poundsterling (Rp840 miliar) usai tampil gemilang di ajang Piala Dunia 2026.

Andrey Santos resmi gabung Manchester United (Foto: Manchester United)
Andrey Santos resmi gabung Manchester United (Foto: Manchester United)

Aktivitas transfer klub juga menyasar perekrutan penjaga gawang berpengalaman Karl Darlow secara gratis serta wonderkid milik Tottenham Hotspurs, Tynan Thompson, dengan mahar awal sebesar 4 juta Poundsterling. Keempat nama anyar ini diharapkan langsung memberikan dampak instan bagi kestabilan permainan tim.

Di samping ampunan pemain baru tersebut, kubu Old Trafford juga terus dikaitkan dengan sejumlah gelandang top dunia lainnya. Nama-nama besar seperti bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni, Manu Kone, Bruno Guimaraes, hingga Carlos Baleba santer dikabarkan masuk dalam radar pantauan Setan Merah.

 

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