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Persija Jakarta Ikat Dia Syayid Dua Musim Lagi, Siap Bayar Kepercayaan Lini Belakang Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |10:48 WIB
Persija Jakarta Ikat Dia Syayid Dua Musim Lagi, Siap Bayar Kepercayaan Lini Belakang Macan Kemayoran
Pemain Persija Jakarta, Dia Syayid. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Bek muda potensial, Dia Syayid, resmi mendapatkan perpanjangan kontrak berdurasi dua musim dari manajemen Persija Jakarta. Pemain berusia 22 tahun ini berkomitmen penuh untuk memaksimalkan menit bermain yang diberikan demi mendongkrak performanya sekaligus membawa Macan Kemayoran berprestasi.

Pemain binaan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- itu dinilai memiliki potensi yang dapat berkontribusi besar bagi Persija. Musim lalu, Dias, sapaan akrab Dia Syayid, memainkan dua laga bersama Macan Kemayoran.

Dia Syayid pun sangat senang masih diberikan kesempatan untuk membela tim kebanggaan The Jakmania. Dia pun akan memaksimalkan untuk semakin meningkatkan kualitas ke depan.

"Saya sangat bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Persija. Persija telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk terus berkembang, baik sebagai pemain maupun pribadi. Karena itu, saya tidak ragu untuk melanjutkan perjalanan bersama tim ini," kata Dia dalam keterangannya Persija, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia Syayid akhirnya debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026
Dia Syayid akhirnya debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026

"Saya akan terus meningkatkan kualitas permainan dan ingin memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Persija,” tambahnya.

 

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