Janji Rezaldi Hehanussa, Siap Berjuang Habis-habisan demi Bawa Semen Padang Kembali ke Super League

PADANG – Langkah baru diambil oleh Rezaldi Hehanussa setelah resmi berseragam Semen Padang untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Bek sayap berpengalaman ini langsung mengusung target tinggi, yakni memberikan kontribusi maksimal demi membawa tim barunya promosi ke Super League 2027-2028.

Pemain berposisi bek sayap tersebut tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung. Untuk itu dia memulai perjalanan baru kariernya dengan merapat ke Semen Padang yang harus berjuang dalam Championship 2026-2027.

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Rezaldi mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari Semen Padang. Jadi, dia berusaha secepat mungkin segera beradaptasi dengan klub barunya tersebut.

"Saya sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Semen Padang FC. Ini adalah tantangan baru yang sangat luar biasa bagi karier saya," ujar Rezaldi dilansir dari laman i.League, Rabu (1/7/2026).

Rezaldi Hehanussa. (Foto: Instagram/rezaldihehanussa)

Mantan pemain Persija itu mengakui akan tampil totalitas setiap mendapatkan menit bermain. Pasalnya, Rezaldi ingin berkontribusi membawa Semen Padang promosi ke Super League 2027-2028.