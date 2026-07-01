Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Rezaldi Hehanussa, Siap Berjuang Habis-habisan demi Bawa Semen Padang Kembali ke Super League

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |04:01 WIB
Janji Rezaldi Hehanussa, Siap Berjuang Habis-habisan demi Bawa Semen Padang Kembali ke Super League
Pemain Semen Padang, Rezaldi Hehanussa. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
A
A
A

PADANG – Langkah baru diambil oleh Rezaldi Hehanussa setelah resmi berseragam Semen Padang untuk mengarungi kompetisi Championship 2026-2027. Bek sayap berpengalaman ini langsung mengusung target tinggi, yakni memberikan kontribusi maksimal demi membawa tim barunya promosi ke Super League 2027-2028.

Pemain berposisi bek sayap tersebut tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung. Untuk itu dia memulai perjalanan baru kariernya dengan merapat ke Semen Padang yang harus berjuang dalam Championship 2026-2027.

1. Tantangan Baru Bersama Kabau Sirah

Rezaldi mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari Semen Padang. Jadi, dia berusaha secepat mungkin segera beradaptasi dengan klub barunya tersebut.

"Saya sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Semen Padang FC. Ini adalah tantangan baru yang sangat luar biasa bagi karier saya," ujar Rezaldi dilansir dari laman i.League, Rabu (1/7/2026).

Rezaldi Hehanussa. (Foto: Instagram/rezaldihehanussa)
Rezaldi Hehanussa. (Foto: Instagram/rezaldihehanussa)

Mantan pemain Persija itu mengakui akan tampil totalitas setiap mendapatkan menit bermain. Pasalnya, Rezaldi ingin berkontribusi membawa Semen Padang promosi ke Super League 2027-2028.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227406/aqil_savik-Oc9J_large.jpg
Bos Persija Jakarta Beberkan Alasan Rekrut Aqil Savik Jelang Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227356/persib_bandung-8G5P_large.jpg
Bersiap Hadapi 4 Kompetisi, Persib Bandung Buka Peluang Gelar TC di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227319/dia_syayid-nTo3_large.jpg
Persija Jakarta Ikat Dia Syayid Dua Musim Lagi, Siap Bayar Kepercayaan Lini Belakang Macan Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/49/3227285/manajemen_persib_bandung_mengungkap_seperti_apa_proses_merekrut_gabriel_mutombo-jMvQ_large.jpg
Manajemen Ungkap Proses Persib Bandung Rekrut Gabriel Mutombo dari Ratchaburi FC
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/06/30/11/1723187/belanda-tersingkir-rekor-bersejarah-berakhir-jmp.jpg
Belanda Tersingkir, Rekor Bersejarah Berakhir
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2023/02/14/rezaldi_hehanusa_persib.jpg
Dilepas Persib, Rezaldi Hehanussa Siap Berjuang Habis-habisan untuk Semen Padang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement